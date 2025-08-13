في مصر... إقفال مستشفى وعيادة طبيّة

قرّرت ، إقفال مستشفى "المحروسة" في منطقة المهندسين في ، وعيادة "دكتور دايت لحياة أفضل" للتغذية العلاجية في منطقة أسطنها في الباجور في محافظة المنوفية.

وقالت الوزارة إنّه تمّ ضبط مخالفات خطيرة، بينها إنتحال صفة طبيب، وعدم وجود تراخيص. (ارم نيوز)