عربي-دولي

في مصر... إقفال مستشفى وعيادة طبيّة

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:24
قرّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، إقفال مستشفى "المحروسة" في منطقة المهندسين في الجيزة، وعيادة "دكتور دايت لحياة أفضل" للتغذية العلاجية في منطقة أسطنها في الباجور في محافظة المنوفية.
وقالت الوزارة إنّه تمّ ضبط مخالفات خطيرة، بينها إنتحال صفة طبيب، وعدم وجود تراخيص. (ارم نيوز)
 
 
عربي-دولي

