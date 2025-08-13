البروكولي أدخل 17 شخصاً إلى المستشفى.. وقتل فناناً



وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "Metro" ، فإن الشخصين اللذين توفيا متأثرين بالتسمم الغذائي تناولا شطيرة سجق وبروكلي من شاحنة طعام موجودة في جنوب إيطاليا. توفي شخصان حتى الآن في ، بسبب تسمم غذائي، وسط مخاوف واسعة من تسمم جماعي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الوفيات خلال الساعات والأيام المقبلة.وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "Metro" ، فإن الشخصين اللذين توفيا متأثرين بالتسمم الغذائي تناولا شطيرة سجق وبروكلي من شاحنة طعام موجودة في جنوب إيطاليا.

وتأكدت وفاة تامارا داكونتو، البالغة من العمر 45 عاماً، بعد خضوعها للعلاج في العناية المركزة من التسمم الغذائي الناتج عن وجبة غداء.



كما قضى الموسيقي سارنو، البالغ من العمر 52 عاماً، بعد شرائه الشطيرة من كشك في ديمانتي، ، جنوب إيطاليا.



ويُعالج أكثر من 17 شخصاً في المستشفى، ما دفع إلى مصادرة كميات البروكلي من المتجر الذي يبيعها، إضافة إلى الشطائر التي تسببت بالوفاة. (العربية)