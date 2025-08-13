33
إقتصاد
بعد انتهاء ولايته.. 11 مرشحاً لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
Lebanon 24
13-08-2025
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
قائمة تضم 11 مرشحاً لتولي رئاسة الاحتياطي
الفيدرالي
بعد انتهاء ولاية جيروم باول في أيار المقبل، وفق ما نقلته شبكة CNBC.
تضم القائمة ثلاثة مرشحين جدد لم يُكشف عنهم سابقاً وهم: كبير استراتيجيي السوق في "جيفريز" ديفيد زيرفوس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق لاري ليندسي، ومدير الاستثمار للدخل الثابت العالمي في "بلاك روك" ريك ريدر.
ويضاف هؤلاء إلى ثمانية مرشحين آخرين لديهم خبرة واسعة في السياسة النقدية والأسواق المالية، من بينهم نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان وعضو
مجلس الإدارة
كريس والر، ونائب الرئيس الحالي فيليب جيفرسون، بالإضافة إلى مستشارين سابقين وأعضاء بارزين في الفيدرالي من ولايات مختلفة.
وأوضح التقرير أن
وزير الخزانة
سكوت بيسنت سيجري مقابلات مع جميع المرشحين قبل تقديم قائمة مختصرة للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، مع الإشارة إلى أن العملية لا تزال في مراحلها المبكرة، مما يعني أن الإعلان عن الرئيس الجديد قد يستغرق بعض الوقت.
ورغم الانتقادات التي وجهها
ترامب
سابقاً لباول، إلا أنه تراجع عن فكرة إقالته قبل انتهاء ولايته، مؤكدين أن معظم المرشحين المقترحين يدعمون استقلالية
البنك المركزي
الأميركي رغم اختلافاتهم حول الإصلاحات الممكنة.
(CNBC)
