Advertisement

عربي-دولي

موجة حر ّ تجتاح الشرق الأوسط... هذا ما سجّلته البلدان العربيّة من درجات حرارة

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1404270-638907016527338661.jpg
Doc-P-1404270-638907016527338661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ دول الشرق الأوسط تشهد موجة حرّ غير مسبوقة، أدّت إلى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، التي سجّلت أرقاماً قياسيّة.
Advertisement
وتخطّت الحرارة في عدّة مناطق في لبنان الـ40 درجة، بينما سجّل العراق 52.6 درجات، وتخطّت الحرارة الـ50 درجة في الجهراء وفي مطار الكويت.
 
 
أما في مصر، فبلغت الحرارة في الصعيد 49 درجة، وسجلت الحرارة في بادية الأردن 43 درجة وفي العاصمة عمان 42 درجة.
 
 
كما تجاوزت الحرارة في سوريا وفلسطين معدلاتها السنوية بـ8 و10 درجات.
وسجّلت عدة دول في المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار يومين، حيث بلغت في المغرب 47 درجة في تاتا، وأكثر من 45 درجة في فاس ومراكش.
 
 
وفي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، أفادت تقارير مناخية عن ارتفاع غير معتاد وطقس جاف أثّر على الزراعة، خصوصاً في شمال غرب الجزائر وشمال شرق ليبيا.

مواضيع ذات صلة
هيئة الأرصاد البرتغالية: تسجيل أعلى درجة حرارة في البرتغال هذا الشهر تجاوزت 46 درجة مئوية
lebanon 24
13/08/2025 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
lebanon 24
13/08/2025 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
lebanon 24
13/08/2025 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستنحسر موجة الحرّ وكيف ستكون درجات الحرارة في مطلع الأسبوع؟
lebanon 24
13/08/2025 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24