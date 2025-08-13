موجة حر ّ تجتاح الشرق الأوسط... هذا ما سجّلته البلدان العربيّة من درجات حرارة

ذكر موقع " "، أنّ دول تشهد موجة حرّ غير مسبوقة، أدّت إلى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، التي سجّلت أرقاماً قياسيّة.

وتخطّت الحرارة في عدّة مناطق في الـ40 درجة، بينما سجّل 52.6 درجات، وتخطّت الحرارة الـ50 درجة في الجهراء وفي مطار .

أما في مصر، فبلغت الحرارة في الصعيد 49 درجة، وسجلت الحرارة في بادية 43 درجة وفي العاصمة 42 درجة.

كما تجاوزت الحرارة في وفلسطين معدلاتها السنوية بـ8 و10 درجات.

وسجّلت عدة دول في العربي ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار يومين، حيث بلغت في المغرب 47 درجة في تاتا، وأكثر من 45 درجة في فاس ومراكش.

وفي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، أفادت تقارير مناخية عن ارتفاع غير معتاد وطقس جاف أثّر على الزراعة، خصوصاً في الجزائر وشمال شرق .