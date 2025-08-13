رئيس صربيا: لن أترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الرئيس الصربي أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما استبعد أي تعديلات دستورية تسمح له بتمديد ولايته.

Advertisement

جاء ذلك خلال عقده فوتشيتش بعد لقائه بالمستشار النمساوي كريستيان شتوكر، حيث قال: "أنا سياسي مخضرم، لم أعد مؤهلا للترشح ولن أسعى لتعديل ". (روسيا اليوم)