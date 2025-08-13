Advertisement

عربي-دولي

رئيس صربيا: لن أترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:29
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما استبعد أي تعديلات دستورية تسمح له بتمديد ولايته.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فوتشيتش بعد لقائه بالمستشار النمساوي كريستيان شتوكر، حيث قال: "أنا سياسي مخضرم، لم أعد مؤهلا للترشح ولن أسعى لتعديل الدستور". (روسيا اليوم)
