Advertisement

إقتصاد

الحليب.. سلاح الهند في معركتها التجارية مع أميركا!

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1404282-638907036846149708.png
Doc-P-1404282-638907036846149708.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند توتراً متصاعداً مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50% على عدد كبير من الصادرات الهندية في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطوة تقول مجلة "إيكونوميست" إنها تتجاوز الحسابات الجيوسياسية لتتعمق في ملفات حساسة، وعلى رأسها قطاع الألبان الذي يمثل محوراً ثابتاً للخلافات بين الجانبين.
Advertisement

في خطاب شديد اللهجة ألقاه في نيودلهي في 7 آب، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده "لن تساوم أبداً على رفاهية المزارعين ومربي الألبان والصيادين"، في رد مباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجديدة، مشدداً على أن حماية قطاع الألبان تمثل رمزاً قومياً ومكسباً سياسياً للحكومة القومية الهندية.

الهند، التي تتصدر إنتاج الألبان عالمياً منذ ثلاثة عقود وتساهم بربع الإنتاج العالمي، تتمتع بقطاع محصن برسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 40% على الزبدة والجبن و60% على مسحوق الحليب، وهي مستويات قريبة مما يعتزم ترامب فرضه على صادراتها. ويعتمد الإنتاج الهندي على شبكة ضخمة من صغار المزارعين، إذ تملك 80 مليون أسرة بقرة أو جاموسة واحدة أو أكثر، فيما لا يتجاوز متوسط القطيع 4 رؤوس، مقارنةً بـ390 بقرة في المزرعة الأميركية، التي لا يتعدى عدد مزارعها 24 ألفاً مقابل أكثر من 200 مليون رأس ماشية في الهند.

ومنذ إطلاق "الثورة البيضاء" عام 1970 لزيادة توافر الحليب وتحسين التغذية عبر التعاونيات، حافظت الهند على نهج الحماية، بل عززته العام الماضي بإطلاق "الثورة البيضاء 2.0" التي تهدف لزيادة مشتريات التعاونيات من الحليب بنسبة 50% خلال خمس سنوات، من دون إدخال إصلاحات هيكلية حقيقية. ومع ذلك، تبقى الفجوة الإنتاجية هائلة، إذ تنتج البقرة الأميركية سبعة أضعاف ما تنتجه نظيرتها الهندية، وهو ما يدفع منتقدين للتساؤل عن مدى جدوى الإبقاء على الحماية الجمركية الصارمة.

الخلافات لا تقف عند حدود الرسوم، إذ تحظر الهند معظم المحاصيل المعدلة وراثياً وتفرض اشتراطات خاصة على واردات الألبان، مثل أن تكون من أبقار لم تُغذَّ على منتجات حيوانية، وهو ما يُعرف محلياً بـ"الحليب غير النباتي"، في إجراء يعود لعام 2003 على خلفية أزمة جنون البقر، لكنه اليوم يُتهم بأنه حاجز غير جمركي تدعمه اعتبارات قومية ودينية.

تجارب السنوات الماضية تُظهر مقاومة قوية من المزارعين الهنود لأي إصلاحات، إذ أجبروا حكومة مودي عام 2021 على إلغاء ثلاثة قوانين لتحرير الأسواق الزراعية بعد احتجاجات حاشدة، ما يثير تساؤلات حول قدرة ترامب على فرض تغييرات عبر ضغوط التجارة.
 
وكما يقول أستاذ جامعة جواهر لال نهرو، هيمانشو، فإن "مودي وترامب كلاهما مؤيد للمزارعين، لكن المزارعين في البلدين مختلفون تماماً"، وهو اختلاف يجعل أي صفقة تجارية بين واشنطن ونيودلهي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
 
(ايكونوميست)
مواضيع ذات صلة
حرب أميركا التجارية.. هل تصمد أمامها الهند؟
lebanon 24
13/08/2025 19:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تسعى لاتفاق تجاري مع أميركا
lebanon 24
13/08/2025 19:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل
lebanon 24
13/08/2025 19:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشيال تايمز: الهند تسعى لإبرام اتفاقية تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع
lebanon 24
13/08/2025 19:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:30 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24