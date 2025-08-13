Advertisement

عربي-دولي

لوقف الحرب في غزة.. اجتماع بين حماس والمخابرات المصرية

Lebanon 24
13-08-2025 | 12:04
التقى وفد من حركة حماس اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.
ووفق ما نقلته القاهرة الإخبارية عن مصدر مطلع، فإن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، كما ثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع، مؤكدًا أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب.

وأمس، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة "بدعوة مصرية كريمة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى".

وأفاد طاهر النونو القيادي في حماس، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي تبدأ الأربعاء وتركز على وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها. (روسيا اليوم)
