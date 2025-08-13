31
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لوقف الحرب في غزة.. اجتماع بين حماس والمخابرات المصرية
Lebanon 24
13-08-2025
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وفد من حركة
حماس
اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات العامة
المصرية
حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في
قطاع غزة
.
Advertisement
ووفق ما نقلته
القاهرة
الإخبارية عن مصدر مطلع، فإن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، كما ثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع، مؤكدًا أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب.
وأمس، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة "بدعوة
مصرية
كريمة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى".
وأفاد طاهر النونو القيادي في حماس، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي تبدأ الأربعاء وتركز على وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والعلاقات
الفلسطينية
الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل
القضايا
السياسية، والعلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصادر مصرية للعربية: تحضيرات أميركية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة
Lebanon 24
مصادر مصرية للعربية: تحضيرات أميركية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة
14/08/2025 02:15:13
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تنديداً بالحصار على غزة
Lebanon 24
وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تنديداً بالحصار على غزة
14/08/2025 02:15:13
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
14/08/2025 02:15:13
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
14/08/2025 02:15:13
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
16:31 | 2025-08-13
13/08/2025 04:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
16:04 | 2025-08-13
13/08/2025 04:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
15:58 | 2025-08-13
13/08/2025 03:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
15:16 | 2025-08-13
13/08/2025 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
14:30 | 2025-08-13
13/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:31 | 2025-08-13
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
16:04 | 2025-08-13
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
15:58 | 2025-08-13
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
15:16 | 2025-08-13
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
14:30 | 2025-08-13
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
13:57 | 2025-08-13
إذا فشلت قمة ألاسكا.. ترامب يحذر روسيا من "عواقب خطيرة"
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24