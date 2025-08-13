31
عربي-دولي
"فضيحة صحية" تهز فرنسا… داء الليستريات يقتل ويصيب العشرات!
Lebanon 24
13-08-2025
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد
فرنسا
حالة استنفار صحي بعد تسجيل حالتي وفاة و21 إصابة بداء "الليستريات"، في ما وصفته
وسائل الإعلام
المحلية بـ"الفضيحة الصحية" التي أثارت قلق المستهلكين، خاصة بعد الاشتباه في ارتباط الإصابات باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية محددة.
وأعلنت
وزارة الزراعة
الفرنسية
أن العديد من منتجات الجبن التابعة للشركة المعنية قد سُحبت من الأسواق، داعية النساء الحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة إلى الحذر ومراقبة أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن المرض قد يتخذ مسارًا خطيرًا وأن فترة حضانته قد تصل إلى ثمانية أسابيع.
وبحسب إذاعة فرانس أنفو، فقد تم سحب نحو 40 صنفًا من الجبن على وجه السرعة، وسط ترجيحات بوجود صلة بين الإصابات ومصنع جبن واحد في مقاطعة
كروز
، كان قد سحب منتجات ملوثة في يونيو الماضي. وأُغلق
خط الإنتاج
المشتبه به، فيما زادت الفحوصات الصحية على الخط الجديد مئة ضعف.
ويرجّح خبراء أن يكون مصدر التلوث الحليب المبستر، إذ أوضح برونو ميغاربان، رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى لاريبوازيير بباريس، أن البكتيريا قد تنمو حتى بعد البسترة، إما بسبب تلوث مباشر للغذاء أو للمواد الخام، أو نتيجة تلوث خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى قدرتها على البقاء والتكاثر حتى في الثلاجات.
من جانبها، اعتبرت منظمة فود ووتش فرنسا أن غياب الشفافية والعقوبات الرادعة للمخالفين المتكررين ساهم في وقوع هذه الأزمة، لافتة إلى أن "الليستيريا" تُعد ثاني أكثر أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم الغذائي في فرنسا. (روسيا اليوم)
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
16:31 | 2025-08-13
13/08/2025 04:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
16:04 | 2025-08-13
13/08/2025 04:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
15:58 | 2025-08-13
13/08/2025 03:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
15:16 | 2025-08-13
13/08/2025 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
14:30 | 2025-08-13
13/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
