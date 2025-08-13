بعد تصريحات نتنياهو.. السعودية تحذر من مخاطر "رؤية إسرائيل الكبرى"

Advertisement

أصدرت بيانًا حذّرت فيه من إمعان السلطات في ارتكاب الانتهاكات التي تقوّض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي على سيادة الدول، وتهدد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.وأكدت في بيانها رفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات ، مجددة إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء بشأن ما يسمى بـ"رؤية الكبرى".وشددت السعودية على أن مثل هذه التصريحات والمخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.