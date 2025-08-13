Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 16:04
أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا إلى 1653 شخصًا، بينهم 429 أُعدموا ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، في ما يعرف بـ"مقتلة السويداء" التي اندلعت أحداثها في 13 تموز الماضي واستمرت حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 20 من الشهر ذاته.
وأوضح المرصد أنه وثّق أسماء 28 مواطناً حديثاً، بينهم 12 سيدة، تم إعدامهم ميدانياً، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمعدمين ميدانياً وصل إلى 429 شخصاً، بينهم 38 امرأة و14 طفلاً ومسنّاً، من بينهم 20 من الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء الذين قُتلوا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشار المرصد إلى أن من بين إجمالي القتلى هناك 477 من وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية، ومسلح لبناني الجنسية. (ارم نيوز)
