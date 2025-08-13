حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟

Advertisement

أعلن " " عن ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في محافظة جنوبي إلى 1653 شخصًا، بينهم 429 أُعدموا ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، في ما يعرف بـ"مقتلة السويداء" التي اندلعت أحداثها في 13 الماضي واستمرت حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 20 من الشهر ذاته.وأوضح المرصد أنه وثّق أسماء 28 مواطناً حديثاً، بينهم 12 سيدة، تم إعدامهم ميدانياً، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمعدمين ميدانياً وصل إلى 429 شخصاً، بينهم 38 امرأة و14 طفلاً ومسنّاً، من بينهم 20 من الكادر الطبي في بالسويداء الذين قُتلوا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.وأشار المرصد إلى أن من بين إجمالي القتلى هناك 477 من والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية، ومسلح لبناني الجنسية. (ارم نيوز)