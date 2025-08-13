تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

Advertisement

أدانت دول عربية بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول ما سماه " الكبرى" واقتطاع أجزاء من أراضي دول عربية ذات سيادة، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.ففي بيان صدر مساء الأربعاء، وصفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصريحات نتنياهو بأنها "استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة أنها تكشف عن "نوايا توسعية وعدوانية غارقة في أوهام استعمارية"، وداعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للتصدي لمثل هذه التصريحات المتطرفة التي تزيد التوتر والكراهية في المنطقة.من جهتها، طالبت إسرائيل بتقديم إيضاحات رسمية بشأن ما ورد في بعض حول "إسرائيل الكبرى"، مشددة على أن هذه الطروحات تعكس توجهاً رافضاً لخيار السلام وإصراراً على التصعيد، وهو ما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لإحلال الأمن والاستقرار. وأكدت القاهرة أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتمثل في العودة إلى المفاوضات، وإنهاء الحرب على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.كما أصدرت وزارة الخارجية بياناً حذرت فيه من خطورة استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك أسس الشرعية الدولية، والاعتداء على سيادة الدول، وتهديد الأمن الإقليمي والعالمي. وجددت المملكة رفضها القاطع للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية، مدينة بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، ومؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.