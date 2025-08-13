في "حرب غزة" ضد حماس.. نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل "النهائية"

Advertisement

قال إن الهدف النهائي للحرب ضد " " في غزة هو تحرير سكان القطاع من نظام طغياني وضمان أمن .وأضاف لقناة "نيوزماكس": "نحن نقاتل لتحرير غزة من طغيان حماس".وتابع قائلا إن "الهدف النهائي هو أن تلقي حماس أسلحتها، وأن يتم تجريد غزة من السلاح، ما يعني أنه لا يمكنك تهريب الأسلحة، أو تصنيعها".وأشار إلى أن الهدف الثالث هو "أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية عليا، وإخراج جميع الرهائن، ثم وجود سلطات انتقالية، وحكم سلمي لا يسيطر عليه أشخاص يدعمون الإرهاب".وأكد نتنياهو أن "لدى إسرائيل القدرات العسكرية لمحو غزة من الخريطة، لكن هذا ليس الهدف، ولكن الهدف هو على حماس ونظامها الإرهابي".وأوضح أن "إسرائيل كان بإمكانها قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة دريسدن في الحرب العالمية الثانية، أو تجويع السكان، لكنها لا تفعل ذلك".وشدد على أن إسرائيل "ستستمر في هذه الإجراءات المكلفة التي نفقد فيها جنودا شجعانا جدا".