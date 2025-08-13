31
عربي-دولي
في "حرب غزة" ضد حماس.. نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل "النهائية"
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:03
photos
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إن الهدف النهائي للحرب ضد "
حماس
" في غزة هو تحرير سكان القطاع من نظام طغياني وضمان أمن
إسرائيل
.
وأضاف
نتنياهو
لقناة "نيوزماكس": "نحن نقاتل لتحرير غزة من طغيان حماس".
وتابع قائلا إن "الهدف النهائي هو أن تلقي حماس أسلحتها، وأن يتم تجريد غزة من السلاح، ما يعني أنه لا يمكنك تهريب الأسلحة، أو تصنيعها".
وأشار إلى أن الهدف الثالث هو "أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية عليا، وإخراج جميع الرهائن، ثم وجود سلطات انتقالية، وحكم سلمي لا يسيطر عليه أشخاص يدعمون الإرهاب".
وأكد نتنياهو أن "لدى إسرائيل القدرات العسكرية لمحو غزة من الخريطة، لكن هذا ليس الهدف، ولكن الهدف
الرئيسي
هو
القضاء
على حماس ونظامها الإرهابي".
وأوضح أن "إسرائيل كان بإمكانها قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة دريسدن
الألمانية
في الحرب العالمية الثانية، أو تجويع السكان، لكنها لا تفعل ذلك".
وشدد على أن إسرائيل "ستستمر في هذه الإجراءات المكلفة التي نفقد فيها جنودا شجعانا جدا".
واختتم نتنياهو قائلا إن هناك "عملا يجب إنجازه من خلال إنهاء السيطرة على معقلين قويين متبقيين في غزة، مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية الواقعة على الشاطئ". (سكاي نيوز عربية)
