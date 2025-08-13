Advertisement

عربي-دولي

هل ستنشر بريطانيا قوات عسكرية في أوكرانيا؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:17
Doc-P-1404450-638907493593820936.jpg
Doc-P-1404450-638907493593820936.jpg photos 0
ذكرت صحيفة "التايمز" أن بريطانيا تخلت عن خطة لنشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا كجزء مما يسمى "تحالف الراغبين".
وجاء في مقال الصحيفة: "القيادة العسكرية البريطانية تخلت عن فكرة نشر قوة قوامها 30 ألف جندي لحماية الموانئ والمدن الأوكرانية".
 
وأضافت: "قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هناك الآن فرصة "حقيقية" للتوصل إلى اتفاق وأن الحلفاء الأوروبيين وعدوا بالمساعدة في تنفيذه". (روسيا اليوم) 
