هل ستنشر بريطانيا قوات عسكرية في أوكرانيا؟

ذكرت صحيفة "التايمز" أن تخلت عن خطة لنشر قوة لحفظ السلام في كجزء مما يسمى "تحالف الراغبين".

وجاء في مقال الصحيفة: " تخلت عن فكرة نشر قوة قوامها 30 ألف جندي لحماية الموانئ والمدن ".

وأضافت: "قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن هناك الآن فرصة "حقيقية" للتوصل إلى اتفاق وأن الحلفاء وعدوا بالمساعدة في تنفيذه". (روسيا اليوم)