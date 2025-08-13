خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني

عبر ممر بصرى الإنساني، خرجت دفعة جديدة تضم 154 عائلة يبلغ عدد أفرادها 614 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، من محافظة ، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري في بيان.

وأوضح البيان أنّ فرق الدفاع المدني قدمت الدعم والمساعدة للعائلات، وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان.



كما أشار إلى دخول 67 عائلة، تضم 268 شخصًا، عائدين إلى محافظة السويداء عبر الممر ذاته.



وسلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظتي والسويداء 30 مواطنا من أبناء محافظة السويداء أغلبهم من كبار السن والنساء إلى فرق العربي السوري، بعد أن كانت أمّنتهم من مناطق الاشتباكات على خلفية أحداث السويداء، وقد جرى نقل البعض منهم إلى محافظة السويداء، فيما نقل البعض الآخر إلى مدينة جرمانا ، وذلك استكمالا لإجراءات تأمين سلامتهم وضمان وصولهم إلى ذويهم.



إلى ذلك، قال محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، إنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس، نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقا بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة".