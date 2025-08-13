Advertisement

عربي-دولي

خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:57
Doc-P-1404464-638907514642928328.jpg
Doc-P-1404464-638907514642928328.jpg photos 0
عبر ممر بصرى الشام الإنساني، خرجت دفعة جديدة تضم 154 عائلة يبلغ عدد أفرادها 614 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، من محافظة السويداء، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري في بيان.
وأوضح البيان أنّ فرق الدفاع المدني قدمت الدعم والمساعدة للعائلات، وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان.

كما أشار إلى دخول 67 عائلة، تضم 268 شخصًا، عائدين إلى محافظة السويداء عبر الممر ذاته.

وسلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظتي درعا والسويداء 30 مواطنا من أبناء محافظة السويداء أغلبهم من كبار السن والنساء إلى فرق الهلال الأحمر العربي السوري، بعد أن كانت قوات الأمن أمّنتهم من مناطق الاشتباكات على خلفية أحداث السويداء، وقد جرى نقل البعض منهم إلى محافظة السويداء، فيما نقل البعض الآخر إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وذلك استكمالا لإجراءات تأمين سلامتهم وضمان وصولهم إلى ذويهم.

إلى ذلك، قال محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، إنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس، نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقا بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة".
01:26 | 2025-08-14
01:20 | 2025-08-14
01:05 | 2025-08-14
00:29 | 2025-08-14
00:20 | 2025-08-14
00:17 | 2025-08-14
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24