31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
Lebanon 24
14-08-2025
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بدء عودة عدد من
النازحين
إلى محافظة
السويداء
جنوب سوريا
بعد المواجهات التي شهدتها، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن
وزارة الداخلية
تحقق في واقعة المستشفى لتقديم المتهمين إلى عدالة.
Advertisement
وأوضح في الوقت عينه أن "
وزارة الصحة
لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية، مشدداً على أن السلطات السرية "تدين الانتهاكات من أي جهة أتت".
كما وأشار إلى وجود نقص كبير في الخدمات بالسويداء، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على علاجه. وقال البكور إن "أي منظمة محلية تقدم مساعدات نسهل لها الدخول".
وأكد في تصريحات منفصلة أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقاً بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة السورية: ما يُشاع عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء عار عن الصحة
Lebanon 24
وزارة الطاقة السورية: ما يُشاع عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء عار عن الصحة
14/08/2025 08:34:54
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 260 شخصاً وإصابة 1698 خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء
Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 260 شخصاً وإصابة 1698 خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء
14/08/2025 08:34:54
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
14/08/2025 08:34:54
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط
Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط
14/08/2025 08:34:54
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
Lebanon 24
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:26 | 2025-08-14
14/08/2025 01:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:20 | 2025-08-14
14/08/2025 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
01:05 | 2025-08-14
14/08/2025 01:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:20 | 2025-08-14
14/08/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
00:17 | 2025-08-14
14/08/2025 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-08-14
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:20 | 2025-08-14
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:05 | 2025-08-14
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
00:20 | 2025-08-14
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:17 | 2025-08-14
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
23:57 | 2025-08-13
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24