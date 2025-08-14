محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية

مع بدء عودة عدد من إلى محافظة بعد المواجهات التي شهدتها، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن تحقق في واقعة المستشفى لتقديم المتهمين إلى عدالة.

Advertisement

وأوضح في الوقت عينه أن " لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية، مشدداً على أن السلطات السرية "تدين الانتهاكات من أي جهة أتت".

كما وأشار إلى وجود نقص كبير في الخدمات بالسويداء، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على علاجه. وقال البكور إن "أي منظمة محلية تقدم مساعدات نسهل لها الدخول".

وأكد في تصريحات منفصلة أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقاً بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة". (العربية)