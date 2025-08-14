Advertisement

محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:29
مع بدء عودة عدد من النازحين إلى محافظة السويداء جنوب سوريا بعد المواجهات التي شهدتها، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن وزارة الداخلية تحقق في واقعة المستشفى لتقديم المتهمين إلى عدالة.
وأوضح في الوقت عينه أن " وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية، مشدداً على أن السلطات السرية "تدين الانتهاكات من أي جهة أتت".
 
كما وأشار إلى وجود نقص كبير في الخدمات بالسويداء، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على علاجه. وقال البكور إن "أي منظمة محلية تقدم مساعدات نسهل لها الدخول".
 
وأكد في تصريحات منفصلة أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقاً بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة". (العربية) 

