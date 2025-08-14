نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟

Advertisement

تعرض السوري البارز أحمد ، المعروف بلقب "أبوشهاب طيانة"، لمحاولة اغتيال فاشلة ليلة الأربعاء في مدينة على يد مسلحين مجهولين، بحسب مصادر .وأوضح " " أن العبود نجا من الهجوم الذي نفذه مجهولون كانوا على متن دراجة نارية وأطلقوا النار تجاهه قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.وينحدر العبود من دير ويعدّ أحد أبرز الميدانيين في المنطقة، حيث لعب دورًا مهمًا في العسكرية خلال معركة "ردع العدوان" التي شملت حلب ودير الزور، وفقًا للمصادر المحلية.ويُذكر أن العبود كان أحد قادة " والبناء" التابعة للجيش الوطني وعضوًا سابقًا في مجلسها التنفيذي، ويعدّ من أبرز المعارضين لنظام الرئيس السابق .وفي آذار الماضي، تم تعيين "أبوشهاب طيانة" قائدًا للواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" التابعة للجيش السوري بمحافظة دير الزور. (ارم نيوز)