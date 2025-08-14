Advertisement

عربي-دولي

نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1404486-638907561880018255.webp
Doc-P-1404486-638907561880018255.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض القائد العسكري السوري البارز أحمد العبود، المعروف بلقب "أبوشهاب طيانة"، لمحاولة اغتيال فاشلة ليلة الأربعاء في مدينة دير الزور على يد مسلحين مجهولين، بحسب مصادر سورية.
Advertisement

وأوضح "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن العبود نجا من الهجوم الذي نفذه مجهولون كانوا على متن دراجة نارية وأطلقوا النار تجاهه قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وينحدر العبود من دير الزور ويعدّ أحد أبرز القادة الميدانيين في المنطقة، حيث لعب دورًا مهمًا في قيادة العمليات العسكرية خلال معركة "ردع العدوان" التي شملت حلب ودير الزور، وفقًا للمصادر المحلية.

ويُذكر أن العبود كان أحد قادة "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني وعضوًا سابقًا في مجلسها التنفيذي، ويعدّ من أبرز المعارضين لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي آذار الماضي، تم تعيين "أبوشهاب طيانة" قائدًا للواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" التابعة للجيش السوري بمحافظة دير الزور. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"منظمة غزة الإنسانية" تعلن إصابة عاملين أميركيين فيها إثر هجوم شنه مسلح من حماس (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/08/2025 08:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
lebanon 24
14/08/2025 08:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قيادي من "أمل" زار السفارة الايرانية متضامنا ومهنئا
lebanon 24
14/08/2025 08:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: أنباء عن هجوم مسلح على محكمة في زاهدان بإقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران
lebanon 24
14/08/2025 08:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:26 | 2025-08-14
01:20 | 2025-08-14
00:29 | 2025-08-14
00:20 | 2025-08-14
00:17 | 2025-08-14
23:57 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24