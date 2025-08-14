31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض
القائد العسكري
السوري البارز أحمد
العبود
، المعروف بلقب "أبوشهاب طيانة"، لمحاولة اغتيال فاشلة ليلة الأربعاء في مدينة
دير الزور
على يد مسلحين مجهولين، بحسب مصادر
سورية
.
Advertisement
وأوضح "
المرصد السوري لحقوق الإنسان
" أن العبود نجا من الهجوم الذي نفذه مجهولون كانوا على متن دراجة نارية وأطلقوا النار تجاهه قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وينحدر العبود من دير
الزور
ويعدّ أحد أبرز
القادة
الميدانيين في المنطقة، حيث لعب دورًا مهمًا في
قيادة العمليات
العسكرية خلال معركة "ردع العدوان" التي شملت حلب ودير الزور، وفقًا للمصادر المحلية.
ويُذكر أن العبود كان أحد قادة "
حركة التحرير
والبناء" التابعة للجيش الوطني وعضوًا سابقًا في مجلسها التنفيذي، ويعدّ من أبرز المعارضين لنظام الرئيس السابق
بشار الأسد
.
وفي آذار الماضي، تم تعيين "أبوشهاب طيانة" قائدًا للواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" التابعة للجيش السوري بمحافظة دير الزور. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"منظمة غزة الإنسانية" تعلن إصابة عاملين أميركيين فيها إثر هجوم شنه مسلح من حماس (سكاي نيوز)
Lebanon 24
"منظمة غزة الإنسانية" تعلن إصابة عاملين أميركيين فيها إثر هجوم شنه مسلح من حماس (سكاي نيوز)
14/08/2025 08:35:01
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
14/08/2025 08:35:01
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قيادي من "أمل" زار السفارة الايرانية متضامنا ومهنئا
Lebanon 24
وفد قيادي من "أمل" زار السفارة الايرانية متضامنا ومهنئا
14/08/2025 08:35:01
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: أنباء عن هجوم مسلح على محكمة في زاهدان بإقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران
Lebanon 24
إعلام إيراني: أنباء عن هجوم مسلح على محكمة في زاهدان بإقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران
14/08/2025 08:35:01
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
Lebanon 24
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:26 | 2025-08-14
14/08/2025 01:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:20 | 2025-08-14
14/08/2025 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:29 | 2025-08-14
14/08/2025 12:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:20 | 2025-08-14
14/08/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
00:17 | 2025-08-14
14/08/2025 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-08-14
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:20 | 2025-08-14
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
00:29 | 2025-08-14
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:20 | 2025-08-14
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:17 | 2025-08-14
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
23:57 | 2025-08-13
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24