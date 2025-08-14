Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:20
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية دعما لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".

وأضاف البيان أنّه "عملا بالبروتوكول المتّبع، لم يتمّ تفعيل صفّارات الإنذار". (سكاي نيوز عربية) 
