إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
14-08-2025
|
01:20
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من
إيران
هجمات صاروخية دعما لحركة
حماس
في
قطاع غزة
.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".
وأضاف البيان أنّه "عملا بالبروتوكول المتّبع، لم يتمّ تفعيل صفّارات الإنذار". (سكاي نيوز عربية)
