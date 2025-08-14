إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي

Advertisement

أعلن الجيش أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من هجمات صاروخية دعما لحركة في .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".وأضاف البيان أنّه "عملا بالبروتوكول المتّبع، لم يتمّ تفعيل صفّارات الإنذار". (سكاي نيوز عربية)