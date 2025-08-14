وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 44 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت إسقاط 44 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي غلادكوف أن القوات قصفت مبنى حكومة ، ما خلّف أضرارا مادية.



كما أفاد عن إصابة 3 مدنيين جراء هجوم مسيّرة أوكرانية على المقاطعة. (روسيا اليوم)