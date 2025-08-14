Advertisement

عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 44 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:36
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 44 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى حكومة المقاطعة، ما خلّف أضرارا مادية.

كما أفاد عن إصابة 3 مدنيين جراء هجوم مسيّرة أوكرانية على المقاطعة. (روسيا اليوم) 

