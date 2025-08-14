"إسرائيل الكبرى"... هكذا علّقت إيران على نوايا نتنياهو بضمّ أراضٍ من لبنان وسوريا ومصر والأردن

قالت الخارجية الايرانية إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن خطة " الكبرى"، تمثل إعلانا عن "نية الكيان" بمواصلة الاستيلاء على أراضي دول مستقلة، وهي مثال على انتهاك القانون الدولي.

واعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الايرانية أن "تصريحات نتنياهو المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة "إسرائيل الكبرى"، التي تمثل إعلانا صريحا عن نية هذا الكيان في مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا، مثالا صارخا على انتهاك ميثاق والقانون الدولي"، وأدانها بشدة.



وأشار بقائي إلى "الانتهاكات المستمرة للقوانين وارتكاب الجرائم البشعة من قبل الكيان الصهيوني، ولا سيما استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في أرض فلسطين التاريخية"، مؤكدا أن "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يرى نفسه صاحب "مهمة تاريخية وروحية" لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار في هذا الكيان للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية، الأمر الذي يتطلب إدانة حازمة من قبل للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي".



كما دعا بقائي، "في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة نتيجة المجازر الجماعية بحق الأبرياء وفرض الجوع والعطش على أهلها، إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية من قبل الدول الإسلامية والعربية لمساعدة سكان غزة، ودعم حق المقاومة في مواجهة الاحتلال والفصل العنصري، ووقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة ومعاقبة المجرمين الصهاينة". (روسيا اليوم)