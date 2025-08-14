هل ستُخاطر إيران بحرب جديدة مع إسرائيل؟

Advertisement

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أنه "مع تعهّد طهران بمواصلة برنامجها النووي رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية المتضررة، ومواجهتها احتمال فرض عقوبات "سناب باك" بحلول نهاية آب، تشير كل الدلائل إلى تجدد الصراع مع ، وربما أيضًا. وفي تموز، حذر إسرائيل كاتس من أن المزيد من الضربات واردة إذا هددت طهران إسرائيل. وقال كاتس في حفل تخرج القوات الجوية : "إذا كان لا بد لنا من العودة، فسنفعل ذلك بقوة أكبر"."وبحسب الموقع، "قالت مصادر مطلعة على الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لوكالة "أكسيوس" في الشهر عينه إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأميركي قد يعطي الضوء الأخضر لشن ضربات جديدة ضد . ومع ذلك، لا يزال مترددًا بعض الشيء في شن ضربات جديدة ضد إيران، لكنه لم يستبعد ذلك تمامًا. وفي حزيران، قال مسؤول كبير في ، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توقع المزيد من الضربات الأميركية ضد إيران، بعد عملية "مطرقة منتصف الليل". وفي 27 حزيران، صرّح ترامب للصحفيين بأنه سيقصف إيران "بلا شك" إذا ما استُخدمت بنيتها التحتية النووية المتبقية لتخصيب اليورانيوم. ولكن إذا شنّت إسرائيل هجومًا آخر، بدعم مباشر من الولايات المتحدة أو من دونه، فإن ذلك يطرح سؤالًا جوهريًا: هل سترد إيران بشكل مختلف؟"وتابع الموقع، "يشير بعض المحللين إلى أن إسرائيل قد تُعدّ لضربات جديدة ضد إيران في أواخر آب، أو على الأقل قبل كانون الأول. وفي مقالٍ له في مجلة فورين بوليسي، جادل تريتا بارسي بأن الحسابات الاستراتيجية لكلا البلدين تُشير إلى جولة صراع أخرى "أكثر دموية بكثير". وقد افترض بارسي أن إيران، في حين لعبت اللعبة الطويلة في حرب حزيران، حيث كانت تضبط وتيرة إطلاق الصواريخ تحسبا لقتال طويل الأمد، قد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية بشكل أكثر حسماً في بداية أي أعمال عدائية متجددة لتحدي تصورات الهيمنة العسكرية الإسرائيلية. وحذر بارسي أيضا من أن مثل هذا التصعيد قد يتجاوز بسرعة شدة الصراع السابق، خاصة إذا أصدر ترامب تعليماته مرة أخرى لجيشه بالعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإسرائيلية لدعم أهدافها".وأضاف الموقع، "في حين يحذر محللون مثل بارسي من رد عسكري أكثر عدوانية من جانب إيران في ، فمن الجدير أن نأخذ في الاعتبار إمكانية عدم وجود منطق استراتيجي في سعي طهران إلى مثل هذا المسار. إن الهيمنة الإسرائيلية في مجال الاستخبارات والقدرة على الضربات راسخة، وليس هناك الكثير مما يمكن لإيران أن تفعله لجعل زعماء العالم يعتقدون خلاف ذلك. إن شن هجوم إيراني أكثر شدة في بداية صراع جديد من شأنه أن يخدم غرضا سياسيا محليا، من خلال إظهار القوة للشعب وربما درء الاضطرابات. ومع ذلك، لا يمكن لهذا أن يُغيّر واقع ساحة المعركة، فالمجتمع الدولي يُدرك تمامًا أوجه القصور العسكرية لا سيما في ضوء تمكّن الاستخبارات الإسرائيلية، على نحو شامل، من توجيه ضربات هائلة ومدمرة لبنية طهران التحتية النووية السرية خلال حرب الأيام الاثني عشر".وبحسب الموقع، "علاوة على ذلك، لم يكن لدى إيران الوقت الكافي لتعزيز دفاعاتها بشكل فعال. وقد أكد المسؤولون الإيرانيون بالفعل أن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، التي كانت تفتقر إلى التوافق وكان أداؤها سيئًا في مواجهة الهجمات المستمرة، تم استبدالها بأنظمة تم تخزينها كاحتياطيات. في الوضع الحالي، تتألف الدفاعات الجوية الإيرانية من خليط من الأنظمة التي تعمل كحل مؤقت فقط، وليس النوع من الترقيات الضرورية لصد الضربات الإسرائيلية المستقبلية. وفي ظل هذه الظروف، من الصعب أن نتصور أن إيران قد تستفز إسرائيل طوعا لتوجيه ضربة أقوى عندما تصل الضربة التالية حتما".وختم الموقع، "لكن إذا كانت هذه هي الطريقة التي ترد بها طهران بالفعل، فإن السيناريو الوحيد المعقول هو التالي: إيران ترد بقوة أكبر، بالاعتماد على عمليات سرية أو خطط هجوم غير متكافئة قد تخفف، من الناحية النظرية، من رد فعل الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك إذا لم تتمكن المخابرات الإسرائيلية من اعتراض أي خطط لشن هجوم غير متكافئ أولاً".