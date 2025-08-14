إعصار "بودول" يجتاح الصين.. توقف عن العمل وتحذيرات من فيضانات وشيكة (فيديو)

اجتاحت المدارية "بودول" ، مصحوبة بأمطار غزيرة في أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي، مما أدى إلى تعطل عمل المستشفيات والمقار الحكومية في .



وأعلن الآسيوي أعلى مستوى للتحذير من الطقس، وهو مستوى "الأسود"، فيما قررت السلطات الطبية إغلاق العيادات الخارجية في المدينة حتى رفع التحذير، مع بقاء خدمات الحوادث والطوارئ متاحة.

💧🚨العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب



⌛اجتاحت العاصفة المدارية بودول جنوب الصين اليوم الخميس مما أدى إلى هطول أمطار تجاوزت 70 ملليمترا في الساعة على أجزاء من أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي وتسببت في تعطل المستشفيات والمحاكم في هونج كونج.



⌛وأصدر المركز المالي الآسيوي… pic.twitter.com/2aZeQZn9ya — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 14, 2025 Advertisement



وفي سياق متصل، أفادت "شينخوا" بإجلاء نحو 15 ألف شخص من المناطق الساحلية في جنوب الصين منذ الأربعاء.



ووصلت العاصفة إلى إقليم فوجيان بعد منتصف ، مصنفة كعاصفة استوائية، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات في إقليم هنان، الذي يضم العديد من البحيرات والأنهار المعرضة للفيضانات. وفي سياق متصل، أفادت "شينخوا" بإجلاء نحو 15 ألف شخص من المناطق الساحلية في جنوب الصين منذ الأربعاء.ووصلت العاصفة إلى إقليم فوجيان بعد منتصف ، مصنفة كعاصفة استوائية، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات في إقليم هنان، الذي يضم العديد من البحيرات والأنهار المعرضة للفيضانات.