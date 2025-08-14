إعصار "بودول" يجتاح الصين.. توقف عن العمل وتحذيرات من فيضانات وشيكة (فيديو)

💧🚨العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين
⌛اجتاحت العاصفة المدارية بودول جنوب الصين اليوم الخميس مما أدى إلى هطول أمطار تجاوزت 70 ملليمترا في الساعة على أجزاء من أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي وتسببت في تعطل المستشفيات والمحاكم في هونج كونج.
⌛وأصدر المركز المالي الآسيوي… pic.twitter.com/2aZeQZn9ya
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 14, 2025
فيضانات جراء العاصفة بودول في تايوان 🇹🇼⚠️#Taiwan #cyclone pic.twitter.com/3cXzYoHi4T
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 14, 2025
