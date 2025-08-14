Advertisement

عربي-دولي

إعصار "بودول" يجتاح الصين.. توقف عن العمل وتحذيرات من فيضانات وشيكة (فيديو)

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:20
Doc-P-1404526-638907639708498408.PNG
Doc-P-1404526-638907639708498408.PNG photos 0
اجتاحت العاصفة المدارية "بودول" جنوب الصين، مصحوبة بأمطار غزيرة في أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي، مما أدى إلى تعطل عمل المستشفيات والمقار الحكومية في هونغ كونغ.

وأعلن المركز المالي الآسيوي أعلى مستوى للتحذير من الطقس، وهو مستوى "الأسود"، فيما قررت السلطات الطبية إغلاق العيادات الخارجية في المدينة حتى رفع التحذير، مع بقاء خدمات الحوادث والطوارئ متاحة.
 
 
وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بإجلاء نحو 15 ألف شخص من المناطق الساحلية في جنوب الصين منذ الأربعاء.

ووصلت العاصفة إلى إقليم فوجيان بعد منتصف ليلة الخميس، مصنفة كعاصفة استوائية، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات في إقليم هنان، الذي يضم العديد من البحيرات والأنهار المعرضة للفيضانات.
 


ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة في جنوب الصين.
