بعد تلويح نتنياهو مُجدداً بـ "الهجرة الطوعية".. 5 دول مستعدة لاستقبال أهل غزة

تحدث بنيامين مجددا عن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من .وقال نتنياهو في مقابلة، مساء أمس الأربعاء، مع قناة "i24" ، إن "سكان غزة يخرجون بشكل بطيء، ولا أستطيع إعطاء أسماء الدول التي تقوم باستضافتهم".كما اعتبر أن "على الدول التي تبدي قلقها على الغزيين أن تفتح أبوابها لهم"، وفق تعبيره.فيما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الخميس، بأن "هناك تقدما في المفاوضات مع إندونيسيا وأرض الصومال لاستيعاب أهل غزة"، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.كما كشفت أن تجري محادثات مع خمس دول، وهي إندونيسيا، وأرض الصومال (صوماليلاند)، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا، حول إمكانية استقبال وتوطين أهل غزة، علماً أن جنوب السودان وليبيا كانا نفيا سابقا الأمر.وفي السياق، أكد مصدر أن "بعض الدول باتت أكثر انفتاحاً مما كانت عليه سابقاً حول مسألة استقبال الذين يغادرون أو يبدون استعدادا لمغادرة" القطاع المدمر.كما أشار بشكل خاص إلى "إندونيسيا وأرض الصومال"، لكنه أوضح في الوقت عينه أن أي قرار أو اتفاق لم يبرم بعد.وكان نتنياهو فضلا عن وزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، أكدوا أن العمل جار على ما وصفوها بـ"الهجرة الطوعية" من غزة.كما ألمح الرئيس الأميركي سابقا إلى إمكانية نقل سكان غزة لدول أخرى.(العربية)