موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان

أعلنت أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بمنطقة دارفور في ، في ظل أسوأ تفشٍّ للمرض في البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عامين.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الخميس "بالإضافة إلى حرب شاملة، يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشٍّ للكوليرا تشهده البلاد منذ سنوات".



كما أضافت أنه "في منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق أطباء أكثر من 2300 مريض، وسجّلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي".