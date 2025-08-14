Advertisement

عربي-دولي

بوتين: الإدارة الأميركية تبذل جهودا نشطة لانهاء القتال في اوكرانيا

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1404621-638907789129702073.jpg
Doc-P-1404621-638907789129702073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  بالجهود الأميركية "الصادقة" للتوصل الى تسوية للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها  اليوم عشية قمة مرتقبة مع نظيره دونالد ترامب،بحسب ما افادت "فرانس برس".
Advertisement

وقال بوتين خلال لقائه عددا من كبار المسؤولين الروس: "أرى أن الإدارة الأميركية... تبذل جهودا نشطة وصادقة لانهاء القتال".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام السوري: الحكومة تبذل جهودا منسقة تعطي الأولوية للوحدة الوطنية ومنع تفتت المجتمع والتدخل الخارجي
lebanon 24
14/08/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في السويداء: الحكومة السورية تبذل جهوداً حثيثة لوقف التصعيد
lebanon 24
14/08/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
14/08/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلاسكويز: على الولايات المتحدة أن توقف تمويل هذا العنف وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
14/08/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:41 | 2025-08-14
10:39 | 2025-08-14
10:36 | 2025-08-14
10:03 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24