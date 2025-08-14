33
عربي-دولي
بوتين: الإدارة الأميركية تبذل جهودا نشطة لانهاء القتال في اوكرانيا
Lebanon 24
14-08-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين بالجهود الأميركية "الصادقة" للتوصل الى تسوية للنزاع في
أوكرانيا
، وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم عشية قمة مرتقبة مع نظيره
دونالد ترامب
،بحسب ما افادت "فرانس برس".
وقال
بوتين
خلال لقائه عددا من كبار المسؤولين
الروس
: "أرى أن
الإدارة الأميركية
... تبذل جهودا نشطة وصادقة لانهاء القتال".
تابع
