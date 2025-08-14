Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1404661-638907874999926011.png
Doc-P-1404661-638907874999926011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العاصمة الأميركية واشنطن احتجاجات على قرار البيت الأبيض نشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة على مدار الساعة، في خطوة وصفها معارضون بأنها تدخل اتحادي غير مسبوق في صلاحيات الشرطة المحلية.
Advertisement

القرار، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، يمنح الإدارة الفيدرالية إدارة قسم شرطة العاصمة لمدة شهر على الأقل، مبرراً الخطوة بارتفاع معدلات الجريمة إلى مستويات “طارئة”. في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً بعد ارتفاع كبير قبل عامين.

الاحتجاجات تركزت عند نقاط التفتيش التي أقامتها قوات إنفاذ القانون، حيث ردد المحتجون شعارات رافضة لوجود القوات الاتحادية، فيما اعتبرته عمدة المدينة موريل باوزر “دفعاً نحو السلطوية”، قبل أن توضح لاحقاً أن الإجراء قد يعزز الأمن العام رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح.

بحسب البيت الأبيض، شارك في العملية نحو 1450 ضابطاً اتحادياً ومحلياً، ونُفذت أكثر من 100 عملية اعتقال خلال أسبوع، شملت مخالفات مرورية ومصادرة أسلحة غير قانونية. ورغم الإقرار بأن معدلات العنف في واشنطن تراجعت مقارنة بفترة جائحة كورونا، فإنها لا تزال أعلى من متوسطات 30 مدينة أمريكية أخرى.

القانون يمنح الرئيس الحق في السيطرة على شرطة العاصمة لمدة 30 يوماً، وأي تمديد يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما قد يواجه معارضة ديمقراطية قوية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق ترامب على قرار تعزيز سلطته في استدعاء الحرس الوطني
lebanon 24
14/08/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتهاء الاحتجاجات.. ترامب ينهي انتشار 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
lebanon 24
14/08/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: قوات الحرس الوطني ستنتشر في شوارع واشنطن خلال الأسبوع المقبل بتوجيه من الرئيس ترامب
lebanon 24
14/08/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة التجسس "سولت تايفون" تستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي
lebanon 24
14/08/2025 18:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:41 | 2025-08-14
10:39 | 2025-08-14
10:36 | 2025-08-14
10:03 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24