احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني

شهدت العاصمة الأميركية احتجاجات على قرار نشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة على مدار الساعة، في خطوة وصفها معارضون بأنها تدخل اتحادي غير مسبوق في صلاحيات الشرطة المحلية.القرار، الذي أعلنه ، يمنح الإدارة الفيدرالية إدارة قسم شرطة العاصمة لمدة شهر على الأقل، مبرراً الخطوة بارتفاع معدلات الجريمة إلى مستويات “طارئة”. في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً بعد ارتفاع كبير قبل عامين.الاحتجاجات تركزت عند نقاط التفتيش التي أقامتها قوات إنفاذ القانون، حيث ردد المحتجون شعارات رافضة لوجود القوات الاتحادية، فيما اعتبرته عمدة المدينة موريل باوزر “دفعاً نحو السلطوية”، قبل أن توضح لاحقاً أن الإجراء قد يعزز رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح.بحسب البيت الأبيض، شارك في العملية نحو 1450 ضابطاً اتحادياً ومحلياً، ونُفذت أكثر من 100 عملية اعتقال خلال أسبوع، شملت مخالفات مرورية ومصادرة أسلحة غير قانونية. ورغم الإقرار بأن معدلات العنف في واشنطن تراجعت مقارنة بفترة جائحة ، فإنها لا تزال أعلى من متوسطات 30 مدينة أمريكية أخرى.القانون يمنح الرئيس الحق في السيطرة على شرطة العاصمة لمدة 30 يوماً، وأي تمديد يتطلب موافقة ، وهو ما قد يواجه معارضة ديمقراطية قوية. (روسيا اليوم)