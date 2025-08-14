33
احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني
Lebanon 24
14-08-2025
|
09:57
شهدت العاصمة الأميركية
واشنطن
احتجاجات على قرار
البيت الأبيض
نشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة على مدار الساعة، في خطوة وصفها معارضون بأنها تدخل اتحادي غير مسبوق في صلاحيات الشرطة المحلية.
القرار، الذي أعلنه
الرئيس دونالد ترامب
، يمنح الإدارة الفيدرالية إدارة قسم شرطة العاصمة لمدة شهر على الأقل، مبرراً الخطوة بارتفاع معدلات الجريمة إلى مستويات “طارئة”. في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً بعد ارتفاع كبير قبل عامين.
الاحتجاجات تركزت عند نقاط التفتيش التي أقامتها قوات إنفاذ القانون، حيث ردد المحتجون شعارات رافضة لوجود القوات الاتحادية، فيما اعتبرته عمدة المدينة موريل باوزر “دفعاً نحو السلطوية”، قبل أن توضح لاحقاً أن الإجراء قد يعزز
الأمن العام
رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح.
بحسب البيت الأبيض، شارك في العملية نحو 1450 ضابطاً اتحادياً ومحلياً، ونُفذت أكثر من 100 عملية اعتقال خلال أسبوع، شملت مخالفات مرورية ومصادرة أسلحة غير قانونية. ورغم الإقرار بأن معدلات العنف في واشنطن تراجعت مقارنة بفترة جائحة
كورونا
، فإنها لا تزال أعلى من متوسطات 30 مدينة أمريكية أخرى.
القانون يمنح الرئيس الحق في السيطرة على شرطة العاصمة لمدة 30 يوماً، وأي تمديد يتطلب موافقة
الكونغرس
، وهو ما قد يواجه معارضة ديمقراطية قوية. (روسيا اليوم)
