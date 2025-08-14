سوريا ترحب بتقرير أممي حول أحداث الساحل وتدعو لرفع العقوبات

Advertisement

وفي رسالة شكر إلى رئيس باولو سيرجيو بينهيور، أشاد الشيباني بـ"الوصول غير المسبوق" الممنوح لفريق التحقيق إلى المناطق الساحلية، وبغياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات. كما أقر بالتحديات الكبيرة في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي، داعياً إلى رفع الدولية لدعم جهود الإصلاح.وأشار التقرير الأممي إلى أن أعمال العنف كانت "منهجية وواسعة النطاق" وارتكبها كل من قوات الحكومة المؤقتة ومسلحون موالون للحكم السابق، وقد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنه لم يجد دليلاً على خطة حكومية لتنفيذها.واختتم الشيباني بالتأكيد على بالتعاون مع مع الحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي ، معتبراً أن توصيات اللجنة تمثل "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".