33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
37
o
بعلبك
33
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوريا ترحب بتقرير أممي حول أحداث الساحل وتدعو لرفع العقوبات
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب
وزير الخارجية
السوري
أسعد
الشيباني بنتائج تقرير
لجنة التحقيق
التابعة للأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل السوري في
مارس
الماضي، مؤكداً أن ما ورد فيه يتوافق مع ما توصلت إليه "
اللجنة الوطنية
المستقلة" التي شكلها الرئيس أحمد
الشرع
.
Advertisement
وفي رسالة شكر إلى رئيس
اللجنة الدولية
باولو سيرجيو بينهيور، أشاد الشيباني بـ"الوصول غير المسبوق" الممنوح لفريق التحقيق إلى المناطق الساحلية، وبغياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات. كما أقر بالتحديات الكبيرة في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي، داعياً إلى رفع
العقوبات
الدولية لدعم جهود الإصلاح.
وأشار التقرير الأممي إلى أن أعمال العنف كانت "منهجية وواسعة النطاق" وارتكبها كل من قوات الحكومة المؤقتة ومسلحون موالون للحكم السابق، وقد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنه لم يجد دليلاً على خطة حكومية لتنفيذها.
واختتم الشيباني بالتأكيد على
التزام
دمشق
بالتعاون مع
المجتمع الدولي
مع الحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي
السورية
، معتبراً أن توصيات اللجنة تمثل "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: سنفحص ما ورد في تقرير أحداث الساحل لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات
Lebanon 24
الرئاسة السورية: سنفحص ما ورد في تقرير أحداث الساحل لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات
14/08/2025 18:11:38
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع تسلم التقرير النهائي الخاص بأحداث آذار الماضي في الساحل السوريّ
Lebanon 24
الشرع تسلم التقرير النهائي الخاص بأحداث آذار الماضي في الساحل السوريّ
14/08/2025 18:11:38
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة
14/08/2025 18:11:38
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين
Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين
14/08/2025 18:11:38
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انفجارات في إدلب تحصد أرواح 6 أشخاص بينهم طفل
Lebanon 24
انفجارات في إدلب تحصد أرواح 6 أشخاص بينهم طفل
10:53 | 2025-08-14
14/08/2025 10:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:47 | 2025-08-14
14/08/2025 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
10:41 | 2025-08-14
14/08/2025 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
10:39 | 2025-08-14
14/08/2025 10:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب قد يزور إسرائيل
Lebanon 24
ترامب قد يزور إسرائيل
10:36 | 2025-08-14
14/08/2025 10:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:53 | 2025-08-14
انفجارات في إدلب تحصد أرواح 6 أشخاص بينهم طفل
10:47 | 2025-08-14
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:41 | 2025-08-14
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
10:39 | 2025-08-14
الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
10:36 | 2025-08-14
ترامب قد يزور إسرائيل
10:03 | 2025-08-14
بشكل مفاجئ.. ترامب اتصل بوزير نرويجي وهذا ما دار بينهما
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 18:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24