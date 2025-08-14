Advertisement

عربي-دولي

بشكل مفاجئ.. ترامب اتصل بوزير نرويجي وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1404666-638907880983457194.jpg
Doc-P-1404666-638907880983457194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" النرويجية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى الشهر الماضي اتصالًا بوزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، لمناقشة الرسوم الجمركية، لكنه تطرق أيضًا إلى موضوع جائزة نوبل للسلام.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة دول، بينها إسرائيل وباكستان وكمبوديا، رشحت ترامب للجائزة تقديرًا لدوره في التوسط لاتفاقيات سلام أو وقف إطلاق نار، لافتة إلى أن أربعة رؤساء أميركيين سابقين حصلوا عليها.

وأضافت أن ترامب اتصل بستولتنبرغ بينما كان الأخير يسير في أحد شوارع أوسلو، موضحة: "كان يريد جائزة نوبل – ومناقشة الرسوم الجمركية".

البيت الأبيض ووزارة المالية النرويجية ولجنة نوبل رفضوا التعليق على الأمر، بينما لم ينفِ ستولتنبرغ في تصريح لاحق أن موضوع الجائزة أُثير، مكتفيًا بالقول: "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة".

مواضيع ذات صلة
السيسي اتصل ببزشكيان.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
14/08/2025 18:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بسلام... ماذا دار بينهما؟
lebanon 24
14/08/2025 18:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي التقى ترامب.. وهذا ما دار بينهما
lebanon 24
14/08/2025 18:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع اتصل بأبي المنى وجنبلاط... هذا ما دار بينهم
lebanon 24
14/08/2025 18:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2025-08-14
10:53 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:41 | 2025-08-14
10:39 | 2025-08-14
10:36 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24