بشكل مفاجئ.. ترامب اتصل بوزير نرويجي وهذا ما دار بينهما

Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة دول، بينها وباكستان وكمبوديا، رشحت للجائزة تقديرًا لدوره في التوسط لاتفاقيات سلام أو وقف إطلاق نار، لافتة إلى أن أربعة رؤساء أميركيين سابقين حصلوا عليها.وأضافت أن ترامب اتصل بستولتنبرغ بينما كان الأخير يسير في أحد شوارع أوسلو، موضحة: "كان يريد – ومناقشة الرسوم الجمركية".ووزارة المالية النرويجية ولجنة رفضوا التعليق على الأمر، بينما لم ينفِ في تصريح لاحق أن موضوع الجائزة أُثير، مكتفيًا بالقول: "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة".