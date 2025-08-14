33
بشكل مفاجئ.. ترامب اتصل بوزير نرويجي وهذا ما دار بينهما
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" النرويجية أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أجرى الشهر الماضي اتصالًا بوزير المالية النرويجي،
ينس ستولتنبرغ
، لمناقشة الرسوم الجمركية، لكنه تطرق أيضًا إلى موضوع
جائزة نوبل للسلام
.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدة دول، بينها
إسرائيل
وباكستان وكمبوديا، رشحت
ترامب
للجائزة تقديرًا لدوره في التوسط لاتفاقيات سلام أو وقف إطلاق نار، لافتة إلى أن أربعة رؤساء أميركيين سابقين حصلوا عليها.
وأضافت أن ترامب اتصل بستولتنبرغ بينما كان الأخير يسير في أحد شوارع أوسلو، موضحة: "كان يريد
جائزة نوبل
– ومناقشة الرسوم الجمركية".
البيت الأبيض
ووزارة المالية النرويجية ولجنة
نوبل
رفضوا التعليق على الأمر، بينما لم ينفِ
ستولتنبرغ
في تصريح لاحق أن موضوع الجائزة أُثير، مكتفيًا بالقول: "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة".
