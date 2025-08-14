Advertisement

عربي-دولي

الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:39
A+
A-
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ضمن ما وصفه برؤية "إسرائيل الكبرى".
وأكدت الكويت، في بيان رسمي، رفضها لهذه "الدعوات التوسعية التحريضية" التي اعتبرتها مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.
الخارجية السعودية: السعودية تدين تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"
الأردن يعتبر تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" أنها "تصعيد استفزازي خطير"
الخارجية الفلسطينية: ندين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وما يرتبط بها من مشاريع استعمارية توسعية
الخارجية القطرية: ندين تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى رؤية "إسرائيل الكبرى" ونعدها امتدادا لنهج الغطرسة
