البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:41
أعلن
البيت الأبيض
، الخميس، تفاصيل جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين
، المقررة غدًا الجمعة في ولاية ألاسكا.
ووفق البيان، سيتوجه
ترامب
من
واشنطن
إلى ألاسكا لعقد لقاء ثنائي مغلق مع بوتين، يليه عشاء رسمي بمشاركة وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين
موسكو
وواشنطن.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الأزمة
الأوكرانية
ستكون الملف الأبرز على الطاولة، مع التأكيد أن واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي كخيار أول، لكنها لا تستبعد "أدوات أخرى" إذا فشلت المفاوضات.
من جانبه، أوضح يوري أوشاكوف، مساعد
الرئيس الروسي
، أن الاجتماع سيبدأ الساعة 10:30 مساءً بتوقيت موسكو، بحضور مترجمين، ثم يعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
ولفت إلى الرمزية التاريخية لمكان اللقاء القريب من النصب التذكاري للطيارين السوفيت الذين قاتلوا إلى جانب نظرائهم
الأميركيين
في الحرب العالمية الثانية.
وسيضم الوفد الروسي
وزير الخارجية
سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، إلى جانب أوشاكوف. كما رجّح الأخير أن يكون اللقاء التالي بين الرئيسين في
روسيا
.
