البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا

ووفق البيان، سيتوجه من إلى ألاسكا لعقد لقاء ثنائي مغلق مع بوتين، يليه عشاء رسمي بمشاركة وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين وواشنطن.وأشار البيت الأبيض إلى أن الأزمة ستكون الملف الأبرز على الطاولة، مع التأكيد أن واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي كخيار أول، لكنها لا تستبعد "أدوات أخرى" إذا فشلت المفاوضات.من جانبه، أوضح يوري أوشاكوف، مساعد ، أن الاجتماع سيبدأ الساعة 10:30 مساءً بتوقيت موسكو، بحضور مترجمين، ثم يعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.