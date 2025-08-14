"سوبر رافال F5".. الطموح الفرنسي لمنافسة إف-35

Advertisement

ستزود الطائرة بمحرك M88 T-REX المطور من قبل "سافران"، الذي يمنح زيادة في قوة الدفع بنسبة 20% مقارنة بالمحرك الحالي، ليصل إلى 9 أطنان مترية (88.2 كيلو نيوتن) باستخدام الحارق اللاحق، وذلك دون الحاجة إلى تعديل هيكل الطائرة.رافال F5 ستعتمد على رادار RBE2 المطور، وأنظمة حرب إلكترونية من الجيل الجديد، توفر قدرة على كشف وتتبع أهداف متعددة في وقت واحد، مع إمكانية تنفيذ أوضاع رادارية متزامنة. كما ستتميز بمقطع راداري مخفض لتعزيز قدرتها على التخفي أمام الرادارات المعادية.العنصر الأبرز في التسليح سيكون صاروخ ASN4G فرط الصوتي، إضافة إلى صواريخ مستقبلية وصواريخ مضادة للسفن لتحل محل SCALP/Storm Shadow وAM39 Exocet، ما يمنحها قدرة هجومية بعيدة المدى ضد أهداف بحرية وبرية.من النقاط الثورية في تصميم F5، قدرتها على العمل مع طائرات مسيرة قتالية من طراز nEUROn ضمن مفهوم "المساعد المخلص" Loyal Wingman، حيث يقود الطيار عمليات الطائرة المقاتلة والطائرات المرافقة في الوقت الفعلي، لتنفيذ ضربات منسقة ودقيقة، مع احتفاظ الطائرات المسيرة باستقلالية تشغيلية.بهذا التحديث، تسعى للحفاظ على استقلالية قرارها العسكري وتعزيز حضورها في سوق المقاتلات المتقدمة، في مواجهة الهيمنة الأمريكية على هذا القطاع، وتقديم بديل عالي الكفاءة لمشتري الطائرات الشبحية. (ارم نيوز)