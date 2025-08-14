Advertisement

عربي-دولي

"سوبر رافال F5".. الطموح الفرنسي لمنافسة إف-35

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:00
تعمل شركة "داسو للطيران" على تطوير نسخة متقدمة من مقاتلتها الشهيرة رافال تحت اسم رافال F5، أو ما يُطلق عليها "سوبر رافال"، لتكون قادرة على المنافسة المباشرة مع المقاتلة الشبح الأمريكية إف-35 في سوق التصدير. ومن المقرر أن تدخل الخدمة قرابة عام 2030، حاملة معها تغييرات جوهرية في القوة النارية، وأداء الطيران، وتقنيات التخفي.
ستزود الطائرة بمحرك M88 T-REX المطور من قبل "سافران"، الذي يمنح زيادة في قوة الدفع بنسبة 20% مقارنة بالمحرك الحالي، ليصل إلى 9 أطنان مترية (88.2 كيلو نيوتن) باستخدام الحارق اللاحق، وذلك دون الحاجة إلى تعديل هيكل الطائرة.

رافال F5 ستعتمد على رادار RBE2 المطور، وأنظمة حرب إلكترونية من الجيل الجديد، توفر قدرة على كشف وتتبع أهداف متعددة في وقت واحد، مع إمكانية تنفيذ أوضاع رادارية متزامنة. كما ستتميز بمقطع راداري مخفض لتعزيز قدرتها على التخفي أمام الرادارات المعادية.

العنصر الأبرز في التسليح سيكون صاروخ ASN4G النووي فرط الصوتي، إضافة إلى صواريخ كروز مستقبلية وصواريخ مضادة للسفن لتحل محل SCALP/Storm Shadow وAM39 Exocet، ما يمنحها قدرة هجومية بعيدة المدى ضد أهداف بحرية وبرية.

من النقاط الثورية في تصميم F5، قدرتها على العمل مع طائرات مسيرة قتالية من طراز nEUROn ضمن مفهوم "المساعد المخلص" Loyal Wingman، حيث يقود الطيار عمليات الطائرة المقاتلة والطائرات المرافقة في الوقت الفعلي، لتنفيذ ضربات منسقة ودقيقة، مع احتفاظ الطائرات المسيرة باستقلالية تشغيلية.

بهذا التحديث، تسعى فرنسا للحفاظ على استقلالية قرارها العسكري وتعزيز حضورها في سوق المقاتلات المتقدمة، في مواجهة الهيمنة الأمريكية على هذا القطاع، وتقديم بديل أوروبي عالي الكفاءة لمشتري الطائرات الشبحية. (ارم نيوز)

 
