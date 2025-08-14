وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا

Advertisement

أكد الأميركي ماركو روبيو أن "إحلال السلام في يتطلب "مناقشة ضمانات أمنية".وإذ أعرب عن "تفاؤله" بقمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي الجمعة، قال:"لنحقق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك أنه سيتعين علينا مناقشة ضمانات أمنية".كما اعتبر أن "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا أمر "حيوي". (الوكالة الوطنية)