عربي-دولي

وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:10
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "إحلال السلام في أوكرانيا يتطلب "مناقشة ضمانات أمنية".
وإذ أعرب عن "تفاؤله" بقمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الجمعة، قال:"لنحقق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك أنه سيتعين علينا مناقشة ضمانات أمنية".

كما اعتبر أن "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا أمر "حيوي". (الوكالة الوطنية)
