عربي-دولي

بالأسماء... من سيُرافق بوتين غداً خلال الإجتماع المهمّ مع ترامب؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:00
ذكرت "العربية"، أنّ يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسيّ، كشف أنّ "الوفد الذي سيُرافق فلاديمير بوتين يوم غدّ إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون في أنكوريج، سيضمّ وزير الخارجية الروسيّة سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسيّ، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية الروسيّة أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف".
وأضاف أوشاكوف أنّ "واشنطن حدّدت المشاركين أيضا ضمن الوفد الأميركي، لكنه رفض الإفصاح عن الأسماء، وقال: "سيكون من الأفضل إنتظار إعلان ذلك من قبل الشركاء الأميركيين".
 
 
وأوضح أنّ "مدّة المفاوضات تعتمد على كيفية سير الأمور خلال المناقشات بين الرئيسين، وتعتمد بالتالي على الرئيسين".
 
 
وأشار إلى أنّ "الوفد الروسيّ سيُغادر في حال إنتهاء المفاوضات".
 
 
 
