بريطانيا: بناء مستوطنات جديدة انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت ، الخميس، خطط الاستيطانية في ، والتي من شأنها فصل الشرقية عنها، ودعت لوقفها فورا.وقال ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الجديدة التي من شأنها تقسيم المستقبلية إلى شطرين.وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن". (سكاي نيوز)