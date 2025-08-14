Advertisement

الإمارات تكمل تنفيذ الإنزال الجوي الـ71 لدعم قطاع غزة

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:38
تواصل الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي إطار عمليات الإمداد المستمرة، تم اليوم تنفيذ الإنزال الجوي الـ71 للمساعدات في القطاع ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.

وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
