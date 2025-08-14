الإمارات تكمل تنفيذ الإنزال الجوي الـ71 لدعم قطاع غزة

Advertisement

تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في .وفي إطار عمليات الإمداد المستمرة، تم اليوم تنفيذ الإنزال الجوي الـ71 للمساعدات في القطاع ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع ، وبمشاركة كل من ، ، ، وفرنسا.وشملت الشحنة كميات من ، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.