رعبٌ في الأرجنتين بعد وفاة 96 شخصاً

أفادت تقارير، عن وفاة 96 شخصاً في ، بعد تلقيهم "فنتانيل" ملوث بالبكتيريا، ما أثار حالة من الذعر في البلاد.

وأصيب عشرات المرضى في المستشفيات بعدوى بكتيرية خطيرة، وأطلق إنذار لأوّل مرّة في أيار الماضي، واكتُشِفَت سلالات من بكتيريا بعضها مقاوم لعدة مضادات حيوية، في المرضى.

وقال محققون إن مصدر العدوى هو "الفنتانيل"، ومصدره HLB" Pharma" ومختبرها Laboratorio Ramallo". (روسيا اليوم)