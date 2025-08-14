Advertisement

عربي-دولي

رعبٌ في الأرجنتين بعد وفاة 96 شخصاً

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:00
أفادت تقارير، عن وفاة 96 شخصاً في الأرجنتين، بعد تلقيهم "فنتانيل" ملوث بالبكتيريا، ما أثار حالة من الذعر في البلاد.
وأصيب عشرات المرضى في المستشفيات بعدوى بكتيرية خطيرة، وأطلق إنذار لأوّل مرّة في أيار الماضي، واكتُشِفَت سلالات من بكتيريا بعضها مقاوم لعدة مضادات حيوية، في المرضى.
 
 
وقال محققون إن مصدر العدوى هو "الفنتانيل"، ومصدره شركة الأدوية HLB" Pharma" ومختبرها Laboratorio Ramallo". (روسيا اليوم)
 
 
 
