عربي-دولي

ترامب: أريد أن أرى الصحفيين ينقلون ما يحدث في غزة

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:20
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة بهدف متابعة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقال ترامب إنه يرغب في رؤية الصحفيين يدخلون إلى قطاع غزة للاطلاع على الجهود الإنسانية.
 
وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أود أن أشهد حدوث ذلك. بالتأكيد.. سأوافق بشدة على ذهاب الصحفيين. وهو موقف خطير للغاية، مثلما تعلمون، إذا كنتم صحفيين، لكنني أود أن أشهد ذلك". (سكاي نيوز)

