ترامب: أريد أن أرى الصحفيين ينقلون ما يحدث في غزة

دعا الرئيس الأميركي ، الخميس، إلى السماح بدخول الصحفيين إلى بهدف متابعة الأوضاع الإنسانية في القطاع.وقال إنه يرغب في رؤية الصحفيين يدخلون إلى قطاع غزة للاطلاع على الجهود الإنسانية.وأضاف ترامب للصحفيين في : "أود أن أشهد حدوث ذلك. بالتأكيد.. سأوافق بشدة على ذهاب الصحفيين. وهو موقف خطير للغاية، مثلما تعلمون، إذا كنتم صحفيين، لكنني أود أن أشهد ذلك". (سكاي نيوز)