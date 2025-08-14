30
عربي-دولي
تصل إلى 6 ملايين دولار… أميركا تعلن مكافأة للقبض على قادة منصة للعملات الرقمية
Lebanon 24
14-08-2025
|
15:17
A-
A+
اعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
أن منصة "غارانتكس" الروسية للعملات الرقمية أدرجت معاملات بقيمة نحو 96 مليار دولار بين نيسان 2019 وآذار 2025.
واتهمت
الولايات المتحدة
المنصة بأنها استُخدمت في عمليات غسل أموال، مشيرة إلى أنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات المتأتية من الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.
كما أعلنت الخارجية
الأمريكية
عن مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة "غارانتكس".
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة إجراءات أميركية ضد المنصة، تضمنت فرض
وزارة الخزانة
الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بها، هم المؤسس
سيرغي
مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.
وكانت منصة "غارانتكس" قد علّقت خدماتها مؤقتًا بعد تجميد أصولها الرقمية، وهي تخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2022.
تابع
