تصل إلى 6 ملايين دولار… أميركا تعلن مكافأة للقبض على قادة منصة للعملات الرقمية

اعلنت أن منصة "غارانتكس" الروسية للعملات الرقمية أدرجت معاملات بقيمة نحو 96 مليار دولار بين نيسان 2019 وآذار 2025.واتهمت المنصة بأنها استُخدمت في عمليات غسل أموال، مشيرة إلى أنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات المتأتية من الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.كما أعلنت الخارجية عن مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة "غارانتكس".ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة إجراءات أميركية ضد المنصة، تضمنت فرض الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بها، هم المؤسس مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.وكانت منصة "غارانتكس" قد علّقت خدماتها مؤقتًا بعد تجميد أصولها الرقمية، وهي تخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2022.