Advertisement

عربي-دولي

تصل إلى 6 ملايين دولار… أميركا تعلن مكافأة للقبض على قادة منصة للعملات الرقمية

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1404800-638908071487611245.png
Doc-P-1404800-638908071487611245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن منصة "غارانتكس" الروسية للعملات الرقمية أدرجت معاملات بقيمة نحو 96 مليار دولار بين نيسان 2019 وآذار 2025.
Advertisement

واتهمت الولايات المتحدة المنصة بأنها استُخدمت في عمليات غسل أموال، مشيرة إلى أنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات المتأتية من الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة "غارانتكس".

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة إجراءات أميركية ضد المنصة، تضمنت فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بها، هم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.

وكانت منصة "غارانتكس" قد علّقت خدماتها مؤقتًا بعد تجميد أصولها الرقمية، وهي تخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2022.
مواضيع ذات صلة
واشنطن: 50 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات للقبض على رئيس فنزويلا مادورو
lebanon 24
15/08/2025 00:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة إيرانيّة
lebanon 24
15/08/2025 00:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تصل إلى 10 ملايين دولار... مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن زعيم "القاعدة" في الجزيرة العربية (صورة)
lebanon 24
15/08/2025 00:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تزيد الضغوط.. مكافأة مضاعفة للقبض على مادورو
lebanon 24
15/08/2025 00:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-08-14
16:10 | 2025-08-14
16:00 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:29 | 2025-08-14
15:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24