عربي-دولي

لأوّل مرّة في تاريخ المسابقة.. فلسطينية تُشارك في ملكة جمال الكون

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:00
للمرّة الأولى في تاريخ المسابقة، ستعتلي الفلسطينية نادين أيوب، منصة ملكة جمال الكون.
وسبق لأيوب التي تُقيم في دبي، أنّ تأهلت لنهائيات مسابقة ملكة جمال الأرض.

وتقول نادين، إنّها "ترثيد أن تكون صوتاً لسكان قطاع غزة الذين يرفضون الصمت". (سي ان ان)
