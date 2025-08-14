30
لأوّل مرّة في تاريخ المسابقة.. فلسطينية تُشارك في ملكة جمال الكون
Lebanon 24
14-08-2025
|
23:00
للمرّة الأولى في تاريخ المسابقة، ستعتلي
الفلسطينية
نادين أيوب
، منصة
ملكة جمال الكون
.
وسبق لأيوب التي تُقيم في دبي، أنّ تأهلت لنهائيات مسابقة
ملكة جمال
الأرض.
وتقول نادين، إنّها "ترثيد أن تكون صوتاً لسكان
قطاع غزة
الذين يرفضون الصمت". (سي ان ان)
تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة مع استمرار الأزمة الإنسانية الحادة
Lebanon 24
تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة مع استمرار الأزمة الإنسانية الحادة
00:30 | 2025-08-15
15/08/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
00:20 | 2025-08-15
15/08/2025 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 40 شرطياً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا
Lebanon 24
إصابة 40 شرطياً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا
00:08 | 2025-08-15
15/08/2025 12:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن
Lebanon 24
لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن
00:03 | 2025-08-15
15/08/2025 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: لا مصالحة مع الدعم السريع ومستمرون في معركة الكرامة
Lebanon 24
البرهان: لا مصالحة مع الدعم السريع ومستمرون في معركة الكرامة
00:00 | 2025-08-15
15/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
13:15 | 2025-08-14
14/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
