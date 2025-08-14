30
بعد مشاركته في حرب غزة.. ضابط إسرائيلي ينتحر شمال البلاد
Lebanon 24
14-08-2025
|
23:10
photos
أعلن الجيش
الإسرائيلي
العثور على جثمان ضابط احتياط في أحراش بشمال
إسرائيل
، مبينا أنه انتحر خلال عمله رسميا في صفوف الجيش، وهو ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية العام إلى 18 وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر، مشيرة إلى أن الضابط ينتمي للفرقة 99 التي تقاتل حاليا في
قطاع غزة
.
وذكرت صحيفة
يديعوت أحرونوت
أن الضابط الذي يبلغ من العمر 28 عاما شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية.
وكان تحقيق للجيش الإسرائيلي نشرت نتائجه في 3 آب الجاري قد أظهر أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف القتال في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
أنه منذ بداية الحرب في غزة تم تشخيص قرابة 3770 عسكريا باضطراب ما بعد الصدمة. (الجزيرة)
