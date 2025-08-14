Advertisement

عربي-دولي

بعد مشاركته في حرب غزة.. ضابط إسرائيلي ينتحر شمال البلاد

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:10
A-
A+

Doc-P-1404857-638908350193952642.jpg
Doc-P-1404857-638908350193952642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثمان ضابط احتياط في أحراش بشمال إسرائيل، مبينا أنه انتحر خلال عمله رسميا في صفوف الجيش، وهو ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية العام إلى 18 وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
Advertisement

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر، مشيرة إلى أن الضابط ينتمي للفرقة 99 التي تقاتل حاليا في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الضابط الذي يبلغ من العمر 28 عاما شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية.

وكان تحقيق للجيش الإسرائيلي نشرت نتائجه في 3 آب الجاري قد أظهر أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف القتال في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب في غزة تم تشخيص قرابة 3770 عسكريا باضطراب ما بعد الصدمة. (الجزيرة)


مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن العثور على ضابط إسرائيلي في الاحتياط منتحرا شمال إسرائيل
lebanon 24
15/08/2025 07:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الدخان أثناء هبوطها شرقي بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2025 07:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات نسف مستمرة يقوم بها الجيش الإسرائيلي شرقي غزة وشرقي جباليا البلد شمال قطاع غزة
lebanon 24
15/08/2025 07:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي: الضغط العسكري في غزة لن يؤدي إلى إحداث تغيير
lebanon 24
15/08/2025 07:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2025-08-15
00:20 | 2025-08-15
00:08 | 2025-08-15
00:03 | 2025-08-15
00:00 | 2025-08-15
23:41 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24