إدارة ترامب تضع شرطة واشنطن تحت سيطرة فيدرالية مباشرة

Advertisement

أعلنت ، الخميس، تعيين رئيس إدارة مكافحة المخدرات تيري كول "مفوض شرطة الطوارئ" في العاصمة ، مانحةً إياه جميع صلاحيات رئيس شرطة المدينة، في خطوة تعزز السيطرة الفيدرالية على إنفاذ القانون.المدعية العامة بام بوندي أوضحت أن شرطة العاصمة باتت ملزمة بالحصول على موافقة كول قبل إصدار أي أوامر، ما يثير الغموض حول مصير رئيسة الشرطة الحالية باميلا سميث. وجاء القرار بعد إلغاء بوندي توجيهات سميث التي سمحت بتطبيق "سياسات الحماية" في ملفات الهجرة.الإجراء يُعد من أبرز مظاهر فرض السلطة الفيدرالية على حكومة محلية في العصر الحديث، ويأتي ضمن حملة الأمنية المرتبطة بخطط تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. العاصمة شهدت تعزيزاً لافتاً للقوات الفيدرالية، مع انتشار الحرس الوطني ودوريات مشتركة مع وكالات اتحادية، وسط انتقادات من ناشطين ومخاوف من استهداف مخيمات المشردين.ترامب دافع عن الخطوة، مؤكداً أن الانتشار الأمني يهدف إلى "استعادة القانون والنظام"، فيما يبقى أمام 30 يوماً لمراجعة هذا الإجراء الاستثنائي.