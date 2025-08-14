31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إدارة ترامب تضع شرطة واشنطن تحت سيطرة فيدرالية مباشرة
Lebanon 24
14-08-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، تعيين رئيس إدارة مكافحة المخدرات تيري كول "مفوض شرطة الطوارئ" في العاصمة
واشنطن
، مانحةً إياه جميع صلاحيات رئيس شرطة المدينة، في خطوة تعزز السيطرة الفيدرالية على إنفاذ القانون.
Advertisement
المدعية العامة بام بوندي أوضحت أن شرطة العاصمة باتت ملزمة بالحصول على موافقة كول قبل إصدار أي أوامر، ما يثير الغموض حول مصير رئيسة الشرطة الحالية باميلا سميث. وجاء القرار بعد إلغاء بوندي توجيهات سميث التي سمحت بتطبيق "سياسات الحماية" في ملفات الهجرة.
الإجراء يُعد من أبرز مظاهر فرض السلطة الفيدرالية على حكومة محلية في العصر الحديث، ويأتي ضمن حملة
ترامب
الأمنية المرتبطة بخطط تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. العاصمة شهدت تعزيزاً لافتاً للقوات الفيدرالية، مع انتشار الحرس الوطني ودوريات مشتركة مع وكالات اتحادية، وسط انتقادات من ناشطين ومخاوف من استهداف مخيمات المشردين.
ترامب دافع عن الخطوة، مؤكداً أن الانتشار الأمني يهدف إلى "استعادة القانون والنظام"، فيما يبقى أمام
الكونغرس
30 يوماً لمراجعة هذا الإجراء الاستثنائي.
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن وضع قسم شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية (الجزيرة)
Lebanon 24
ترامب يعلن وضع قسم شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية (الجزيرة)
15/08/2025 09:59:07
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟
Lebanon 24
ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟
15/08/2025 09:59:07
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحكومة الفيدرالية ستتولى السيطرة على واشنطن العاصمة إذا لم تتمكن الحكومة المحلية من تنظيم أمورها
Lebanon 24
ترامب: الحكومة الفيدرالية ستتولى السيطرة على واشنطن العاصمة إذا لم تتمكن الحكومة المحلية من تنظيم أمورها
15/08/2025 09:59:07
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن
Lebanon 24
إيران تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن
15/08/2025 09:59:07
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
Lebanon 24
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
02:38 | 2025-08-15
15/08/2025 02:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
02:20 | 2025-08-15
15/08/2025 02:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية
Lebanon 24
روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية
02:20 | 2025-08-15
15/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
Lebanon 24
ألمانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
02:05 | 2025-08-15
15/08/2025 02:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: إيران نجحت في الوصول لهاتف وزيرة العدل السابقة عبر رابط خبيث
Lebanon 24
إسرائيل: إيران نجحت في الوصول لهاتف وزيرة العدل السابقة عبر رابط خبيث
02:00 | 2025-08-15
15/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-14
14/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:38 | 2025-08-15
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
02:20 | 2025-08-15
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
02:20 | 2025-08-15
روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية
02:05 | 2025-08-15
ألمانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
02:00 | 2025-08-15
إسرائيل: إيران نجحت في الوصول لهاتف وزيرة العدل السابقة عبر رابط خبيث
01:40 | 2025-08-15
لافروف: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع واشنطن
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 09:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24