ظهور نادر للبرغوثي داخل زنزانته.. وبن غفير يهدد: "سنمحوكم"

في مشهد وصفته السلطة بالاستفزازي، ظهر وزير إيتمار بن غفير، داخل الزّنزانة الانفراديّة للقيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي في سجن غانوت



وفيما بدا البرغوثي في أول ظهور له طويلة من السجن هزيلاً، راح بن غفير يتحدث متوعدا ومهددا. وقال في الفيديو الذي تشرته قنوات إسرائيلية مساء أمس الخميس:"لن تنتصروا... من يستهدف شعب ، ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سنمحوه".



في المقابل دانت الفلسطينية اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده معتبرة أنه عمل "استفزازي غير مسبوق وإرهاب دولة منظم".



ووصف حسين الشيخ، الفلسطيني، تهديد بن غفير بأنه "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي". وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارَس ضد الأسرى، وضرب للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".



كما اعتبر أن هذا التصرف يشكل "انفلاتاً غير مسبوق في سياسة ضد الأسرى ، ما يتطلب التدخل الفوري من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".



بدوره، أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص، عن القلق على حياة القيادي في حركة فتح



من جهتها، أكدت عائلة البرغوثي أن ملامح وجهه تغيّرت، متّهمةً بن غفير بالتهديد المباشر بإعدامه. (العربية)

"لن تنتصروا علينا".. وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم زنزانة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ويهدده#إسرائيل #الحدث pic.twitter.com/rgusNU1SUU — ا لـحـدث (@AlHadath) August 14, 2025 Advertisement





