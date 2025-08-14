Advertisement

عربي-دولي

ظهور نادر للبرغوثي داخل زنزانته.. وبن غفير يهدد: "سنمحوكم"

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:30
A-
A+

Doc-P-1404866-638908357751702949.jpeg
Doc-P-1404866-638908357751702949.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد وصفته السلطة الفلسطينية بالاستفزازي، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داخل الزّنزانة الانفراديّة للقيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي في سجن غانوت

وفيما بدا البرغوثي في أول ظهور له بعد سنوات طويلة من السجن هزيلاً، راح بن غفير يتحدث متوعدا ومهددا. وقال في الفيديو الذي تشرته قنوات إسرائيلية مساء أمس الخميس:"لن تنتصروا... من يستهدف شعب إسرائيل، ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سنمحوه".

في المقابل دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده معتبرة أنه عمل "استفزازي غير مسبوق وإرهاب دولة منظم".

ووصف حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تهديد بن غفير بأنه "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي". وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارَس ضد الأسرى، وضرب للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

كما اعتبر أن هذا التصرف يشكل "انفلاتاً غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يتطلب التدخل الفوري من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

بدوره، أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص، عن القلق على حياة القيادي في حركة فتح

من جهتها، أكدت عائلة البرغوثي أن ملامح وجهه تغيّرت، متّهمةً بن غفير بالتهديد المباشر بإعدامه. (العربية)
Advertisement



 
مواضيع ذات صلة
"نسخة طبق الأصل".. ظهور نادر يجمع كارين رزق الله بابنتها ناديا ويثير الإعجاب
lebanon 24
15/08/2025 09:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لبن غفير... شاهدوا كيف اقتحم زنزانة البرغوتي وهدّده
lebanon 24
15/08/2025 09:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو خلال زيارته إلى سجن ركيفت: هناك حاجة إلى قيادة للسجون وبن غفير حقق التغيير المطلوب
lebanon 24
15/08/2025 09:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أوضح لسموتريتش وبن غفير أن تعهدا مسبقا بالعودة إلى القتال سيفشل المفاوضات
lebanon 24
15/08/2025 09:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24