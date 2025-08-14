Advertisement

عربي-دولي

ترقّب أوروبي وأوكراني قبل قمة ترامب–بوتين في ألاسكا.. والعين على المطالب

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1404872-638908363917279303.png
Doc-P-1404872-638908363917279303.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار إلى ألاسكا حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، في أول قمة بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لمناقشة إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ 43 شهراً. القمة، التي أُعلن عنها قبل أسبوع فقط، تثير قلقاً في كييف والعواصم الأوروبية خشية أن تحدد مستقبل حدود أوكرانيا وأمن أوروبا دون مشاركة أوكرانية أو أوروبية فاعلة.
Advertisement

ترامب جعل إنهاء الصراع أولوية في سياسته الخارجية، مراهناً على علاقته ببوتين وقدرته على عقد الصفقات. لكن تصريحاته حول احتمال تبادل الأراضي زادت المخاوف من اعتراف محتمل بالسيطرة الروسية على مناطق أوكرانية.

القادة الأوروبيون والأوكرانيون سعوا للقاء ترامب قبيل القمة لضمان مراعاة مصالحهم، فيما أشاد بوتين بجهود ترامب، وهو ما اعتبره محللون مكسباً سياسياً لموسكو دون تقديم تنازلات.

خبراء مثل أندريا كيندال تايلور وأولغا توكاريوك حذروا من سيناريوهات تجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية بلا ضمانات أمنية، أو من إعادة صياغة موقف ترامب ليحمّل كييف مسؤولية تعثر السلام. وفي المقابل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ترامب طمأن الحلفاء بأن القضايا الإقليمية لن تُبحث إلا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورغم تحذير ترامب لروسيا من "عواقب وخيمة" إن لم توقف الحرب، لا تزال الفجوة واسعة بين المواقف الروسية والأوكرانية بشأن الأراضي والأمن، ما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام شاملاً في هذه المرحلة أمراً بعيد المنال.
 
وقال ترامب إن هدفه من قمة السلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقررة الجمعة في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، هو "إنقاذ أرواح الأوكرانيين والروس" وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب لمّح إلى إمكانية بحث منح روسيا حق الوصول إلى المعادن النادرة كحافز، مشيراً إلى أن صفقة كهذه قد تعوّض الولايات المتحدة عن تكاليف دعمها لأوكرانيا عبر الناتو. وأكد أن القمة "مهمة للغاية" لكنها ليست الأكثر حسماً، معتبراً أن لقاء لاحق يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون الأهم.

من جانبه، أعلن بوتين مشاركته في القمة، مشيداً بما وصفه بـ"الجهود الصادقة" من إدارة ترامب لوقف الأعمال القتالية، وأعرب عن أمله في أن تؤسس المحادثات لسلام طويل الأمد، مشيراً إلى إمكان التطرق لاحقاً إلى اتفاقيات لضبط الأسلحة الاستراتيجية.

القمة ستبدأ بلقاء ثنائي بين ترامب وبوتين، يليه اجتماع موسع للوفود يضم خمسة أعضاء من كل طرف، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك. وتنعقد بالقرب من موقع تاريخي يضم رفات طيارين سوفييت قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية في إطار برنامج الإعارة والتأجير، في إشارة رمزية إلى تعاون سابق بين البلدين.

وقبيل القمة، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لإظهار دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بعد استبعاده من الحضور في ألاسكا.
مواضيع ذات صلة
تاس الروسية: بوتين يبدأ اجتماعا تحضيريا مع كبار المسؤولين قبل قمة ألاسكا
lebanon 24
15/08/2025 09:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
lebanon 24
15/08/2025 09:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين
lebanon 24
15/08/2025 09:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل قمة ترامب–بوتين.. ضربة أميركية عسكرية لأوكرانيا
lebanon 24
15/08/2025 09:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24