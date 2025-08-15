تقرير أميركي يكشف الطريقة الخفية التي قد تستخدمها إيران لمهاجمة إسرائيل وأميركا

Advertisement

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "رئيس أركان القوات المسلحة أكد التكهنات بين المحللين هذا الأسبوع بأن طهران قد تأمر برد أكثر عدوانية على المزيد من الضربات التي تشنها القوات . وحذر اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال اجتماعه مع الجنرال رودزاني مافوانيا، رئيس قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، القدس وواشنطن من عدوان جديد. وقال موسوي إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي أو أميركي جديد"."وبحسب الموقع، "ذكرت صحيفة كيهان الإيرانية أن الجنرال قال إن وإسرائيل "تشتهران بالتراجع عن وعودهما" وأن القوات الإيرانية ستذهب إلى ما هو أبعد من ضرباتها الانتقامية الرمزية إلى حد كبير على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر. وفي حين وصفت ردها على الضربات الأميركية والإسرائيلية بأنه "ساحق"، فقد تم اعتراض كل الصواريخ الـ14 التي أطلقت على الجوية. وبينما أعلنت إيران عن مقتل أكثر من ألف مدني خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، أكدت فقط مقتل 28 شخصا نتيجة الضربات الإيرانية على أراضيها".وتابع الموقع، "وصفت صحيفة كيهان كيف أبدى المسؤولون الإيرانيون اهتمامهم بتوسيع تعاونهم العسكري مع جنوب أفريقيا. وخلال محادثات مع اللواء أمير حاتمي، تمت الإشادة بمواقف المسؤولين الجنوب أفريقيين بسبب "مواقفهم الشجاعة في إدانة الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران". ويأتي هذا التحذير بعد أن أكد الرئيس الأميركي أنه سيكون على استعداد لشن ضربات جديدة ضد إيران إذا استمر النظام في جهوده لإعادة بناء برنامجه النووي، ومع اقتراب الموعد النهائي في نهاية آب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بسرعة. ويحذر المحللون من أن إسرائيل من المرجح أن تبادر في هذه الأثناء إلى شن ضربات جديدة ضد إيران قبل نهاية العام".وأضاف الموقع، "كما أشار الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن طهران ستواجه عقبات كبيرة قبل أن تتمكن من تنفيذ أي ضربة واسعة النطاق ذات مصداقية ضد القوات الأميركية أو الإسرائيلية. إن التحدي الأكثر إلحاحاً يكمن في شبكة الدفاع الجوي، وهي عبارة عن خليط من الأنظمة القديمة المحلية والمستوردة، والتي تعرض الكثير منها للتلف أو الدمار خلال حرب الأيام الاثني عشر. وقد جاءت البطاريات البديلة إلى حد كبير من المخزونات الاحتياطية بدلاً من شراء أنظمة أكثر حداثة، الأمر الذي ترك إيران مع نقاط الضعف عينها التي تم استغلالها في الضربات السابقة. ومع قلة الوقت المتاح أمام إيران للحصول على أو دمج أنظمة دفاع جوي أكثر تقدما من دول مثل أو الصين، تظل إيران معرضة بشكل حاد للانتقام إذا قررت التصعيد".وبحسب الموقع، "بالنظر إلى هذه القيود، من الممكن ألا يتخذ الرد الإيراني "الأشد" شكل ضربات تقليدية. بدلًا من ذلك، قد تختار طهران هجمات يمكن إنكارها أو غير متكافئة، مصممة لفرض تكاليف أو أضرار دون إثارة ضربات مضادة ساحقة، ولكن حتى في هذه الحالة، يبقى الأمر مخاطرة. وقد تشمل الهجمات غير المتكافئة عمليات سيبرانية مُستهدفة للبنية التحتية الحيوية، أو مزيدًا من المضايقات لسفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، أو تفعيل فصائل إقليمية بالوكالة. ولعل أخطر خيارات إيران هو إمكانية القيام بعمل سري على الأراضي الأميركية. لطالما كانت فكرة وجود عملاء موالين لإيران متمركزين داخل الولايات المتحدة مصدر قلق لدى المحللين الغربيين. وفي تموز، صرّح العميل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان غيليام، لقناة فوكس نيوز بأن الخلايا الإرهابية النائمة قد تكون "على مرأى من الجميع"."وختم الموقع، "في الوقت الحالي، يُستخدم خطاب طهران العدواني إلى حد كبير كأداة محلية، ومن المرجح ألا يُحدث فرقًا يُذكر في ردع إسرائيل عن شنّ هجمات مستقبلية . فمن دون معالجة عيوب دفاعها الجوي وأسطولها الجوي المُتهالك، يصعب تصور كيف يُمكن لإيران تنفيذ تهديداتها بعمل عسكري تقليدي مُستدام وفعال ومُدمر".