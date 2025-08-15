Advertisement

البيت الأبيض يكشف جدول أعمال قمة بوتين وترامب.. إطلعوا عليه

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:35
Doc-P-1404917-638908438265144295.jpeg
Doc-P-1404917-638908438265144295.jpeg photos 0
أعلن البيت الأبيض أن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في الساعة 11 صباحا (1900 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا، الجمعة.
وسيغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت غرينتش)، الجمعة، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه، ومن المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض صباح السبت.

وكان البيت الأبيض كشف جدول أعمال قمة بوتين وترامب الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيتوجه الجمعة من واشنطن إلى ولاية ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثنائية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وأعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن اللقاء سيبدأ اليوم الجمعة الساعة 10:30 مساء بتوقيت موسكو باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام.

وأشار إلى رمزية مكان انعقاد قمة الزعيمين قرب الضريح التذكاري للطيارين السوفيت الذين سقطوا إلى جانب نظرائهم الأميركيين في الحرب العالمية الثانية التي أحيت روسيا ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.

ولفت أوشاكوف إلى أن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيسين تسوية الأزمة الأوكرانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال: "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يحظى بطاقات هائلة غير مستغلة بعد".

وأشار إلى أن الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.

ورجح أوشاكوف في ختام حديثه أن يعقد اللقاء التالي بين بوتين وترامب في روسيا.
