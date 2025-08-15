Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: إيران نجحت في الوصول لهاتف وزيرة العدل السابقة عبر رابط خبيث

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:00
Doc-P-1404922-638908449161736716.jpg
Doc-P-1404922-638908449161736716.jpg photos 0
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران تمكنت من اختراق هاتف وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين تل أبيب وطهران في يونيو الماضي.
وقالت القناة 12 إن إيران حاولت عدة مرات اختراق هاتف شاكيد، التي كانت تتزعم حزب يمينا، ونجحت في جعلها تضغط على رابط أتاح لها الوصول إلى جهازها، دون أن تكشف القناة عن مصدر هذه المعلومات.

وأضافت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أبلغ شاكيد بالاختراق بعد نحو أسبوعين من وقوعه، في حين نقل موقع Ynet عن مقربين منها أن العملية اقتصر أثرها على حسابها في تطبيق "تلغرام"، والذي لم يكن يحتوي على أي معلومات ذات قيمة.

وذكرت التقارير أن شاكيد كانت في السابق هدفا لمحاولات اختراق إيرانية، حيث حذرها مدير الشاباك الأسبق نداف أرغمان في عامي 2016 و2017، أثناء توليها منصب وزيرة العدل، من أن إيران تتجسس عليها وتتنصت على مكالماتها الهاتفية.

وغادرت شاكيد الحياة السياسية في عام 2022 بعد أن فشل حزبها في اجتياز نسبة الحسم، لكنها صرحت بنيتها العودة للعمل السياسي مستقبلا.

وتحاول إيران، وفق التقارير، التجسس أيضا على مسؤولين آخرين، بمن فيهم مساعدون وزاريون، وقد أرسل الشاباك يوم الخميس بروتوكولات جديدة للمسؤولين تحذرهم من النقر على روابط مجهولة، إلى جانب إجراءات أمنية أخرى. (روسيا اليوم)
 
04:32 | 2025-08-15
04:32 | 2025-08-15
04:13 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
03:55 | 2025-08-15
03:35 | 2025-08-15
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24