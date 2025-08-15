ألمانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

Advertisement

دانت الحكومة خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في ، وقالت إن هذه الخطوات تنتهك القانون الدولي وتعرقل جهود حل الدولتين.وقال متحدث باسم في برلين:"إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".وأضاف:"إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية".وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني.ووفقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية. ويطالب بهذه المناطق لإقامة دولتهم، وعاصمتها الشرقية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية:"تدعو الحكومة الألمانية الحكومة إلى وقف بناء المستوطنات ولن تعترف بالتغييرات على حدود 4 حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع".وأضاف "ترفض الحكومة الألمانية بشكل واضح أي خطط ضم من قبل الحكومة الإسرائيلية".وكان الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن الخميس عن خطط لبناء ما يقرب من 3400 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في منطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.