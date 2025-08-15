31
عربي-دولي
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
Lebanon 24
15-08-2025
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحولت الحملة
الانتخابية
لمرشح
الحزب الديمقراطي
لمنصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا، ويليام "مولينز" ماكلاود (53 عامًا)، إلى ساحة جدل بعد تداول فيديو يوثق لحظة اعتقاله في أيار الماضي، حيث ظهر مرتديًا ملابسه الداخلية فقط وهو يصرخ ويطلق الشتائم، واصفًا نفسه بـ "سوبرمان".
ووفق تقرير الشرطة، أوقف ماكلاود وسط مدينة تشارلستون وهو في حالة تشير إلى تأثير مادة منشطة، ورفض الإفصاح عن اسمه مفضلًا استخدام ألقاب، كما أطلق تهديدات ضد منافسين سياسيين بينهم
المدعي العام
الجمهوري
آلان
ويلسون.
الفيديو، الذي سجّلته كاميرا سيارة الشرطة، أظهره يرفض مغادرة المركبة لدى وصوله إلى مركز الشرطة قبل إخراجه بالقوة.
الحادثة دفعت قيادة الحزب
الديمقراطي
في الولاية للمطالبة بانسحابه، إذ صرحت رئيسة الحزب كريستال سبين بأن ماكلاود يمر بـ"تحديات عميقة" وعليه التركيز على صحته النفسية والعاطفية.
ورغم ذلك، أعلن ماكلاود ترشحه رسميًا بعد أيام من نشر الفيديو، واصفًا اعتقاله بـ"غير القانوني"، مطالبًا الناخبين بانتظار روايته الكاملة قبل يوم الاقتراع، ومؤكدًا أن الواقعة سبب إضافي يدفعه لخوض السباق. (العين)
