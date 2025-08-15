الدفاع المدني السوري: حرائق هذا العام الأخطر بيئياً منذ سنوات

Advertisement

تكافح فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع متطوعين من أهالي ريف جبلة في محافظة للسيطرة على حرائق الغابات، وسط مخاوف من توسع رقعة النيران وخسارة المزيد من الأحراج.وتشهد قرى ريف جبلة، جنوب شرقي اللاذقية، حالة استنفار واسعة منذ يوم الأربعاء للتصدي للحرائق التي امتدت من سهل الغاب في إلى قرى بيت ياشوط وعين الشرقية في ريف جبلة، مع مشاركة شعبية كبيرة في جهود الإطفاء.وأكد إبراهيم الحسين، مسؤول برنامج البحث والإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني، أن التهديدات للغطاء النباتي في ما تزال قائمة، في ظل موجة حرائق شديدة طالت عدة مواقع في أرياف حماة وإدلب وحمص واللاذقية وطرطوس، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على المساحات الخضراء في البلاد، ويزيد من آثار مواسم الجفاف هذا العام، مع انعكاسات سلبية على البيئة والطقس ومختلف مناحي الحياة.وعلى صعيد متصل، تجددت أمس الخميس الحرائق في غابات قرب الحدود مع ، في منطقتي اليمضية وكسب.ونشر الدفاع المدني السوري صورا توثق عمليات إطفاء الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في منطقتي بروما وآرا في جبل ، وفي منطقتي كسب واليمضية، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وطبيعة التضاريس الجبلية الوعرة.(روسيا اليوم)