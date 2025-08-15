Advertisement

عربي-دولي

ترامب يأمر بنشر عناصر الحرس الوطني في واشنطن

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1404971-638908523862684550.jpg
Doc-P-1404971-638908523862684550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البنتاغون حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800، الذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن، للمساعدة في إنفاذ القانون، ضمن ما وصفه ترامب بحملة لمكافحة الجريمة، رغم أن الإحصاءات تشير إلى تراجع معدلات الجرائم العنيفة في المدينة.
Advertisement

وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، إن عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو انضموا إلى فرقة العمل المشتركة "دي سي"، وسيعملون إلى جانب شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين لتأمين المعالم، وتسيير دوريات، وحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد.

وأكدت أن القوات ستبقى "إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".

وأوضح الجيش الأميركي أن المهمة الأساسية للحرس الوطني هي "توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية لردع الجريمة"، وأن العناصر "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش"، لكن لديهم صلاحية احتجاز الأفراد مؤقتاً لمنع وقوع ضرر وشيك. كما سيحملون معدات واقية، فيما تبقى الأسلحة مخزنة على أن تُستخدم عند الضرورة.

وكان ترامب قد أعلن، الإثنين الماضي، وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني، متعهداً بـ"استعادة عاصمتنا"، في خطوة شبيهة بتحرك سابق في لوس أنجلوس بعد احتجاجات يونيو، وعملية أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
مواضيع ذات صلة
احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني
lebanon 24
15/08/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة بالقرب من روسيا
lebanon 24
15/08/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق ترامب على قرار تعزيز سلطته في استدعاء الحرس الوطني
lebanon 24
15/08/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عزمه نشر الحرس الوطني في واشنطن.. كلينتون ترد على ترامب
lebanon 24
15/08/2025 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-15
06:18 | 2025-08-15
06:02 | 2025-08-15
05:47 | 2025-08-15
05:33 | 2025-08-15
05:30 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24