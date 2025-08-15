ترامب يأمر بنشر عناصر الحرس الوطني في واشنطن

Advertisement

أعلن حشد جميع عناصر البالغ عددهم 800، الذين أمر الرئيس الأميركي بنشرهم في العاصمة ، للمساعدة في إنفاذ القانون، ضمن ما وصفه بحملة لمكافحة الجريمة، رغم أن الإحصاءات تشير إلى تراجع معدلات الجرائم العنيفة في المدينة.وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، إن عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو انضموا إلى فرقة العمل المشتركة " "، وسيعملون إلى جانب شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين لتأمين المعالم، وتسيير دوريات، وحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد.وأكدت أن القوات ستبقى "إلى حين استعادة القانون والنظام في ، بناء على ما يحدده الرئيس".وأوضح الجيش الأميركي أن المهمة الأساسية للحرس الوطني هي "توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية لردع الجريمة"، وأن العناصر "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش"، لكن لديهم صلاحية احتجاز الأفراد مؤقتاً لمنع وقوع ضرر وشيك. كما سيحملون معدات واقية، فيما تبقى الأسلحة مخزنة على أن تُستخدم عند الضرورة.وكان ترامب قد أعلن، الإثنين الماضي، وضع إدارة شرطة المدينة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني، متعهداً بـ"استعادة عاصمتنا"، في خطوة شبيهة بتحرك سابق في بعد احتجاجات يونيو، وعملية أمنية ضد الهجرة غير النظامية.