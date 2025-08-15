Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يهاجم ماكرون: أقيموا الدولة الفلسطينية في باريس

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:32
طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإقامة دولة فلسطينية في باريس أو لندن، احتجاجاً على عزم الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل.
وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأميركية، أمس الخميس، انتقد أوحانا الدول الغربية التي اعترفت بإسرائيل، وقال إن "خطوتهم تعني أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد انتصرت".

وخلال حديثه، هاجم أوحانا الرئيس بالفرنسي بالقول: "كانوا يقولون عن بيروت إنها باريس الشرق الأوسط. الآن تبدو باريس مثل الشرق الأوسط لأوروبا".

وقال إن الدول الغربية "تكافئ حركة حماس على ما فعلته في 7 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن "الاعتراف بدولة فلسطينية سيعتبرُ دليلاً على فعالية الإرهاب"، وفق زعمه.

أيضاً، زعم رئيس الكنيست أن إسرائيل كانت تجري نقاشاً داخلياً بشأن دولة فلسطينية قبل السابع من تشرين الأول 2023، لكن هجوم المقاومة الفلسطينية "غير المعادلة".

إلى ذلك، أبدى أوحانا تأييده الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال مدينة غزة، منتقداً معارضي القرار داخل الكنيست، موجها لهم رسالة بأنه "لا بديل عن ذلك".
 
 
واعتبر أوحانا أن احتلال غزة هو "الحل الوحيد للقضاء على حماس وحماية إسرائيل".
 
