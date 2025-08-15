مسؤول إسرائيلي يهاجم ماكرون: أقيموا الدولة الفلسطينية في باريس

طالب رئيس الكنيست أمير أوحانا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر بإقامة دولة فلسطينية في أو لندن، احتجاجاً على عزم الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل.

وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأميركية، أمس الخميس، انتقد أوحانا الدول الغربية التي اعترفت بإسرائيل، وقال إن "خطوتهم تعني أن حركة الإسلامية (حماس) قد انتصرت".



وخلال حديثه، هاجم أوحانا الرئيس بالفرنسي بالقول: "كانوا يقولون عن إنها باريس . الآن تبدو باريس مثل الشرق الأوسط لأوروبا".



وقال إن الدول الغربية "تكافئ حركة على ما فعلته في 7 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن "الاعتراف بدولة فلسطينية سيعتبرُ دليلاً على فعالية الإرهاب"، وفق زعمه.



أيضاً، زعم رئيس الكنيست أن كانت تجري نقاشاً داخلياً بشأن دولة فلسطينية قبل السابع من تشرين الأول 2023، لكن هجوم المقاومة "غير المعادلة".



إلى ذلك، أبدى أوحانا تأييده الشديد لقرار الحكومة باحتلال مدينة غزة، منتقداً معارضي القرار داخل الكنيست، موجها لهم رسالة بأنه "لا بديل عن ذلك".

واعتبر أوحانا أن احتلال غزة هو "الحل الوحيد للقضاء على حماس وحماية إسرائيل".